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Apple зупинила продажі в Туреччині через кризу та інфляцію

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
24 листопада, 11:17
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Жителі Туреччини не можуть оформити доставку товарів із інтернет-магазину Apple. Коли відновиться торгівля гаджетами компанії у країні, невідомо
В Турції призупинили продажі Apple
В Турції призупинили продажі Apple

Очевидно, Apple призупинила продажі своїх гаджетів та пристроїв у Туреччині через фінансову кризу та падіння турецької ліри.

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Онлайн-магазин Apple працює, але жоден товар не можна додати до кошика для оформлення покупки. За такої спроби світиться напис: "зараз недоступно", пише macrumors.

Турецька ліра впала у вівторок відразу на 15% і тепер еквівалентна приблизно 0,078 доларів США, за весь рік падіння склало 45%.

Останнє падіння відбулося після того, як президент країни Реджеп Тайіп Ердоган відмовився від підвищення процентних ставок.

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Інфляція у країні наближається вже до 20%. Інформації про те, коли Apple може відновити продаж у Туреччині, поки що немає.

Нагадаємо, раніше користувачам показали та розповіли, яким буде майбутній iPhone 14 Pro .

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Крім того, компанія запатентувала зовнішній ліхтарик для своїх гаджетів, який скоріше підійде окулярам віртуальної реальності.

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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