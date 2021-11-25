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WhatsApp дозволив користувачам створювати стікери прямо в чатах

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
25 листопада, 11:17
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Нова функція месенджера дозволить робити стікери з картинок, завантажуючи їх у вікно листування. Поки що вона доступна в бета-версії
WhatsApp дозволить створювати стікер прямо в чаті
WhatsApp дозволить створювати стікер прямо в чаті

Раніше Twitter виправив помилку, яка дуже дратувала користувачів, тепер WhatsApp ввів нову функцію, яка дозволить перетворювати будь-яке зображення з комп'ютера на наклейку.

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Користувачі зможуть підвантажувати нові стікери прямо в чат, там же відредагувавши майбутній стікер.

Зараз ця функція вже доступна в веб-версії програми та її бета-версії, але незабаром її відкриють всім користувачам.

Щоб подивитися, як працюють стікери у чатах, достатньо авторизуватися на web.whatsapp.com (вимагає наявності авторизованого застосунку на вашому смартфоні) та вибрати будь-який чат зі списку.

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Потім потрібно натиснути значок прикріплення файлу (скріпку) та вибрати варіант "стікер" або "наклейка".

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Після цього ви зможете вибрати зображення на своєму комп'ютері, і воно відразу потрапить до міні-редактора, де ви зможете змінити параметри відображення і навіть додати пару ефектів.

Можна, наприклад, обрізати непотрібні частини стікера, додати туди емодзі, обертати зображення, прикріпити до свого стікера інший готовий WhatsApp, додати туди текст або малюнок.

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Готовий стікер можна відразу ж відправити співрозмовнику, якого ви вибрали на самому початку.

У додатку WhatsApp для macOS та Windows функцію теж обіцяють незабаром додати. Отже, користувачі декстопних версій зможуть створювати стікери в листуванні так само.

Раніше також повідомлялося, що Телеграм ввів платну передплату для вимкнення реклами.

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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