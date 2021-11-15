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Apple запатентувала зовнішній ліхтарик для iPhone: для чого він може знадобитися

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
15 листопада, 18:56
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Apple отримав патент на "зовнішній спалах" для серії своїх гаджетів, який синхронізуватиметься з уже вбудованим у пристрій.
Apple запантентував спалах для своїх пристроїв
Apple запантентував спалах для своїх пристроїв / Фото: Pixabay, Apple

Бюро за патентами та товарними знаками США видало Apple патент на зовнішній спалах для iPhone, iPad, MacBook та інших пристроїв бренду.

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Цей зовнішній "ліхтарик" можна буде під'єднати через дротову мережу (інтерфейс Lightning) або через Wi-Fi, повідомляє Gadget Tendency.

Додатковий спалах повинен спрацьовувати одночасно зі спалахом, вбудованим у мобільний пристрій. Імпульси вбудованого та зовнішнього спалаху синхронізують.

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Як пояснюють автори винаходу в заявці на патент, в гаджети вбудовуватиметьсяся керуючий сигнал, який і допоможе отримати інформацію про зовнішні та вбудовані спалахи одночасно.

Це не перший цікавий винахід компанії: наприклад, з листопада 2021 року iPhone та Apple Watch зможуть викликати екстрені служби за ДТП.

Зазначені технології запатентували не так для спалаху/ліхтарика в iPhone, iPad і MacBook, як це описано в патенті, як для більш розвинених технологій, вважають фахівці.

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Для чого справді може виявитися необхідний такий спалах, так це для VR-окулярів із вбудованими сканерами LiDAR.

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З іншого боку, до такого застосування може й не дійти: компанія часто патентує речі, які пізніше навіть не реалізуються в проєкті.

А іноді користувачі самі змінюють функціонал куплених у Apple гаджетів і продають їх у рази дорожче.

Наприклад, швейцарець Кен Піллонелл замінив порт Lightning в iPhone на роз'єм USB-C і продав свій "прототип" за 86 тисяч доларів .

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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