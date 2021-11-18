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Apple за 100 мільйонів залагодить справу за звинуваченням у монополії

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
18 листопада, 09:56
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Судовий розгляд у справі про монополію Apple в App Store, швидше за все, завершився мировою угодою. Правда, Apple доведеться викласти велику суму
Apple веде розробку революційного iPhone 15
Apple веде розробку революційного iPhone 15 / Фото: REUTERS

Напередодні суддя винесла попереднє схвалення пропозиції щодо досудового врегулювання колективного позову, ініційованого розробниками. Раніше на Apple подали до суду через iPhone 13.

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За умовами угоди Apple створить фонд у розмірі 100 мільйонів доларів, до якого розробники зможуть отримати доступ на основі їхньої історичної виручки від App Store.

Apple відкупиться від розробників за 100 млн доларів
Apple відкупиться від розробників за 100 млн доларів / Фото: REUTERS

Розробники, які заробляли 1 мільйон доларів або менше у США кожен календарний рік з 4 червня 2015 року до 26 квітня 2021 року, можуть отримувати від 250 до 30 000 доларів.

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Вищі виплати виплачуватимуться тим, хто брав активнішу участь в екосистемі App Store.

На додаток до виплати 100 мільйонів доларів Apple погодилася зберегти програму малого бізнесу App Store у її нинішній структурі протягом наступних трьох років.

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Судовий процес триває з 2019 року, коли група розробників iOS звинуватила Apple у використанні своєї монополії в App Store для накладання вбивчих комісій, пише macrumors.com.

Розробники були незадоволені 30-відсотковими відрахуваннями на користь Apple.

Проблема була значною мірою вирішена, коли Apple представила програму для малого бізнесу App Store і знизила комісійні до 15 відсотків для розробників, які заробляють менше 1 млн. доларів протягом цього календарного року.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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