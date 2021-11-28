Как эффективно использовать память iPhone и iCloud для хранения информации

Нехватка памяти iPhone может испортить все удовольствие от использования камеры. Что можно сделать?

Можно оптимизировать пространство вашего iPhone / Фото: Pixabay

Большие файлы, такие как длинные видеоролики, снятые на концерте, или фильм, созданный в кинематографическом режиме, могут быстро съесть всю память iPhone.

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Но можно оптимизировать использование хранилищ, чтобы не испортить себе удовольствие от пользования камерой, пишет idropnews.

Apple автоматически предоставляет пользователям 5 ГБ бесплатного хранилища iCloud для безопасного резервного копирования файлов.

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Однако в большинстве случаев этого недостаточно для управления всеми фотографиями, сообщениями и документами. Поэтому стоит знать несколько лайфхаков.

Как проверить хранилище

Первый шаг к проверке хранилища – это узнать, какие файлы занимают больше всего места на вашем устройстве. Откройте "Настройки" → "Основные" → "Хранилище iPhone".

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После того, как он рассчитает, как распределено ваше хранилище, на вашем экране могут появиться полезные рекомендации, рассказывающие, как освободить место.

И, конечно же, Apple посоветует вам приобрести дополнительное хранилище iCloud за ежемесячную плату.

Удалите "хитрые" приложения

Прежде чем прибегать к покупке дополнительного хранилища, посмотрите, какой объем хранилища использует каждое из ваших приложений.

Если вы заметили, что есть приложения, которыми вы больше не пользуетесь или могли бы просто обойтись без них, вероятно, неплохо было бы удалить их со своего устройства.

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У вас также могут быть файлы большего размера в приложениях для редактирования видео или загруженные фильмы в приложениях для потоковой передачи, которые можно удалить.

Как проверить iCloud

После проверки обычного хранилища на вашем устройстве важно увидеть, что занимает ваше пространство iCloud, будь то бесплатные 5 ГБ или более, оплаченные за пространство.

Откройте "Настройки" → [Ваше имя] → iCloud. Вы, вероятно, будете удивлены, увидев, как используется ваше хранилище iCloud.

Некоторые приложения хитры и занимают больше места, чем вы ожидали. Если у вас мало места для хранения iCloud, рекомендуется отключить или удалить эти приложения.

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Кроме того, сообщения обычно занимают огромный объем хранилища, особенно если вы позволяете им накапливаться со временем, не удаляя их.

Чтобы увидеть приложения, которые используют больше всего пространства iCloud, перейдите в "Настройки" → [Ваше имя] → iCloud → Управление хранилищем.

Удалите лишние сообщения

Сообщения, скорее всего, находятся вверху вместе с фотографиями. Когда вы нажмете на "Сообщения", вы увидите опцию "Самые популярные беседы".

Просмотрите все разговоры и удалите те, которые вам абсолютно не нужны. Если вам неудобно удалять целые беседы в сообщениях, можно вместо этого удалить файлы по категориям.

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Откройте "Настройки" → "Основные" → "Хранилище iPhone" → "Сообщения". Здесь вы можете, например, нажать на "Фотографии" и удалить ненужные большие вложения.

Как добавить iCloud

iCloud – не единственный вариант хранения. Google предлагает 15 ГБ бесплатного хранилища, что является большим скачком по сравнению с 5 ГБ от Apple.

Чтобы начать пользоваться этим бесплатным хранилищем, вы можете загрузить Google Фото и настроить его на автоматическое резервное копирование фотографий.

Вы также можете перенести прошлые резервные копии фотографий iCloud непосредственно в Google Фото с помощью инструментов на сайте privacy.apple.com.

Как использовать жесткий диск других устройств

При желании вы даже можете полностью пропустить iCloud и выполнить резервное копирование на свои собственные устройства.

Просто подключитесь к другому устройству Apple и используйте встроенные приложения "Фотографии" или "Захват изображений", чтобы сохранить все эти файлы на жесткий диск.

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После завершения передачи вы можете удалить файлы со своего телефона. Если вы используете ПК для резервного копирования устройства Apple, подключите его и откройте "Фото".

Затем перейдите в Импорт и выберите USB-накопитель. Не забудьте выключить Фото для iCloud, если решите навсегда переключиться на другое место хранения.

Сколько стоит дополнительное место

Оплата дополнительных ежемесячных сборов никогда не является идеальным вариантом, но все же может быть лучшим вариантом, если вы постоянно боретесь с проблемами хранения.

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Варианты хранения iCloud от Apple обойдутся в цену от 0,99 доллара в месяц за 50 ГБ, 2,99 доллара в месяц за 200 ГБ и 9,99 доллара за 2 ТБ.

Напомним, ранее сообщалось, что iPhone 14 pro получит новый быстрый порт и универсальную зарядку