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Вчені з'ясували, як довго динозаври висиджували яйця

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
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25 січня, 20:18
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Вчені провели дослідження та з'ясували, як довго вилуплювалися яйця двох видів вимерлих динозаврів
Динозаври могли висиджувати яйця кілька місяців
Динозаври могли висиджувати яйця кілька місяців / Фото: American Museum of Natural History

Одні вчені створюють надміцні мильні бульбашки, інші – намагаються дізнатися, як розмножувалися древні рептилії.

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Йдеться про два види: протоцератопса – рогатого динозавра, родича трицератопса, і гіпакрозавра – качконосого травоїдного динозавра, пише Science Focus.

Фото American Museum of Natural History

Команда вчених провела дослідження: виявилося, що яйця одного динозавру вилуплювалися приблизно 2,8 місяців, а іншого – вдвічі довше, 5,8 місяців.

Терміни розмноження схожі на сучасних рептилій, які можуть висиджувати яйця багато місяців.

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Фото American Museum of Natural History

А ось птахи, що походять від літаючих динозаврів, що пережили Апокаліпсис, вилуплюються дуже швидко. Зазвичай термін висиджування становить від двох тижнів до двох місяців, але цю здатність вони розвинули пізніше.

Усі динозаври розмножувалися, відкладаючи яйця. Деякі види, такі як гігантські зауроподи з довгою шиєю, відкладали десятки яєць у маленьке гніздо.

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Зауроподи при цьому кидали свої гнізда та залишали вилуплюватися самостійно. Але деякі з динозаврів відкладали менше великих яєць і сиділи у своїх гніздах, захищаючи їх.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що динозавр із бронею замість шкіри виявився глухим та сліпим.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

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