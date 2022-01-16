На Марсі життя немає: неприємне відкриття вчених

Органічні молекули, виявлені в метеориті, що впав на Землю з Марса, виявилися не біологічними

Поки що хороших новин про життя на Марсі немає / Фото: Pixabay

Молекули синтезовані під час взаємодії між водою та гірськими породами, що сталося на Червоній планеті біля 4 млрд років тому.

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Органічні сполуки зазвичай пов'язані з життям, хоча вони також можуть бути створені небіологічними процесами, пояснює Phys.

Метеорит під назвою Allan Hills (ALH) 84001 був виявлений в Антарктиці в 1984 році та вважається одним із найстаріших відомих снарядів, що досягли Землі з Марса.

Протягом багатьох років вчені обговорювали історію походження органічного вуглецю, виявленого в ньому, і нарешті дізналися правду.

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Органічні молекули були виявлені в інших марсіанських метеоритах, а також марсоходом Curiosity.

На думку вчених, це свідчить про те, що абіотичний, або небіологічний синтез органічних молекул були частиною марсіанської геохімії протягом більшої частини історії.

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Нагадаємо, раніше вчені заявили, що десятиліття дослідження Червоної планети безпілотними зондами можуть окупитися через 20 років, довівши наявність життя на Марсі.

Також ми писали про те, що люди зможуть зробити Марс та Венеру придатними для життя.