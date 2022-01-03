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Люди зможуть зробити Марс та Венеру придатними для життя: що для цього потрібно

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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3 січня, 08:30
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Людство в майбутньому зможе терраформувати Марс та Венеру, якщо створить величезний магнітний щит від Сонця, розповів провідний вчений NASA
Людина зможе терраформувати Марс та Венеру
Людина зможе терраформувати Марс та Венеру / Фото: Wikipedia

Такий щит завадить нашій зірці руйнувати атмосферу обох планет, вважає професор Джим Грін.

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В результаті планети зможуть утримувати тепло біля поверхні, тиск збільшиться, а клімат покращиться і стане придатним для життя, пише The New York Times.

Для першого етапу тераформування необхідно тиск у 60 мбар – це так звана межа Армстронга, коли кров не закипає всередині тіла.

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Наразі показники на Марсі у 10 разів нижче, і люди зможуть ступити на його поверхню лише у скафандрах, які знижують гнучкість та мобільність.

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Але Червона планета може змінитись, запевняє Грін, який після виходу на пенсію продовжує досліджувати Сонячну систему та можливість життя на інших планетах.

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Вчений пояснив, що велика кількість метану на Марсі, який на Землі у 95% випадків виробляють живі організми, може доводити, що рослини там приживуться.

Мільярди років тому марсіанські ландшафти були вкриті водою і, якщо вдасться підвищити температуру та тиск, місцевий ґрунт стане придатним для сільського господарства.

Те саме можна зробити з часом і з Венерою, хоча це може бути складніше, ніж із Червоною планетою.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ідею Ілона Маска бомбардувати Марс термоядерними зарядами назвали провальною ідеєю.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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Олександра Захарова

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