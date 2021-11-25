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Вчені з'ясували, що знищило майже всі види 250 млн. років тому

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
25 листопада, 12:11
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Однією з причин загибелі 80-90% видів наприкінці пермського періоду були вулкани, але, як виявилося, вони були ще й отруйними
Вулкани, що вбили 90% видів Землі, були отруйними
Вулкани, що вбили 90% видів Землі, були отруйними

Сірка з Південного Китаю стала ключем до таємниці масового зникнення видів 250 мільйонів років тому. Раніше вчені вже показали, як виглядала б Земля без людей.

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У новому дослідженні група вчених з'ясувала, що причиною вимирання 80-90% видів наприкінці пермського періоду були самі по собі виверження вулканів. Точніше, не тільки, пише The Science Times.

Попередні роботи показували, що вулкани доісторичної доби були настільки руйнівними, що змогли змінити клімат Землі, створивши аналог льодовикового періоду.

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І хоча це теж правда, вчені додатково досліджували зразки давніх гірських порід і зрозуміли, що вулкани в той період ще виділяли гази. з отруйними складами.

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Ці гази пошкодили озон і змінили природний хімічний склад великих океанів планети.

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Крім сибірських вулканів, подібні "отруйні вибухи" наприкінці пермського періоду влаштовували вулкани у регіонах Південного Китаю.

Серед корисних копалин цього регіону знайшли, наприклад, ртуть та мідь, давність яких збігається з часом масового вимирання 250 млн років тому.

Хімічний склад мінералів також показав високий склад та вплив на них вулканічної сірки.

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Масове вимирання наприкінці пермського періоду вважається однією з найбільш смертоносних подій, які пережив світ протягом усієї своєї еволюції.

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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