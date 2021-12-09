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Вчені з'ясували, що мамонти вимерли на 5 тисяч років пізніше

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
9 грудня, 14:41
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Дослідники вивчили зразки ґрунту у вічній мерзлоті на Алясці і дійшли висновку, що вони вимерли на кілька тисячоліть пізніше, ніж вважалося
Мамонти вимерли пізніше, ніж вважалося
Мамонти вимерли пізніше, ніж вважалося / Фото: Pixabay

Аналізуючи ДНК тварин і рослин у ґрунті біля річки Юкон, вчені виявили свідчення існування вимерлих тварин за 4 тисячі років до нашої ери.

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Окрім мамонтів, вони виявили також сліди шаблезубих кішок, північних оленів, бізонів та стародавніх коней, пише Nature Communications.

Загалом вчені отримали 21 зразок палеогрунту, виділили з нього давні сліди ДНК тварин і рослин і написали своєрідний літопис і перепис фауни давніх часів.

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Як з'ясувалося, стародавні коні вимерли 5 тисяч років тому та належали до зниклого роду Haringtonhippus.

Раніше вважалося, що мамонти вимерли 13 тисяч років тому, або 9 тисяч років до нашої ери, що підтверджувало вивчення знайдених кісток, зубів та м'яких тканин цих тварин.

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Нагадаємо, раніше вчені розповіли, як вимирали динозаври 66 мільйонів років тому .

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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