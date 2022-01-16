Масове вимирання вже почалося: вчені б'ють на сполох

Біологи з Гаваїв та Франції заявили, що на Землі почалося шосте масове вимирання. При цьому нинішнє масове вимирання повністю спричинене діяльністю людини

Масове вимирання вже почалося / Фото: REUTERS

Історія нашої планети пам'ятає п'ять випадків масового вимирання. Найвідоміший із них – астероїд, який знищив динозаврів 66 мільйонів років тому.

Читайте також: Вчені визначили зони, де люди живуть довше 100 років: у чому їх секрет

Реклама

Але цього разу винуватцем знищення всього живого є людина.

Діяльність людей призводить до вимирання / Фото: REUTERS

Вчені стверджують, що задокументовано різке збільшення темпів вимирання видів та зниження чисельності багатьох популяцій тварин, проте дехто заперечує, що ці явища рівносильні масовому вимиранню.

Реклама

Масове вимирання вже розпочалося. Фото: reuters

Це заперечення засноване на упередженому погляді на кризу, до уваги береться ситуація з ссавцями та птахами, але ігноруються безхребетні, а вони як раз і перебувають у зоні ризику.

Автори дослідження підрахували, що з 1500 року Земля могла втратити від 7,5 до 13% із двох мільйонів відомих на Землі видів – це приголомшливі 150 – 260 тисяч видів, пише eurasiareview.com.

Наша планета втратила вже понад 200 видів. Фото: reuters

"Включення безхребетних до статистики було б ключем до підтвердження того, що ми справді є свідками початку шостого масового вимирання в історії Землі", – сказав ведучий автор дослідження Роберт Коуї.

Раніше ми писали, що до 2100 року люди житимуть до 180 років. На сьогоднішній день рекорд довгожиття належить француженці Жанні Кальман, яка померла у 122 роки у 1997 році.