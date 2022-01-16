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Масове вимирання вже почалося: вчені б'ють на сполох

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор Спорт Сьогодні
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16 січня, 08:28
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Біологи з Гаваїв та Франції заявили, що на Землі почалося шосте масове вимирання. При цьому нинішнє масове вимирання повністю спричинене діяльністю людини
Масове вимирання вже почалося
Масове вимирання вже почалося / Фото: REUTERS

Історія нашої планети пам'ятає п'ять випадків масового вимирання. Найвідоміший із них – астероїд, який знищив динозаврів 66 мільйонів років тому.

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Але цього разу винуватцем знищення всього живого є людина.

Діяльність людей призводить до вимирання
Діяльність людей призводить до вимирання / Фото: REUTERS

Вчені стверджують, що задокументовано різке збільшення темпів вимирання видів та зниження чисельності багатьох популяцій тварин, проте дехто заперечує, що ці явища рівносильні масовому вимиранню.

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Масове вимирання вже розпочалося. Фото: reuters

Це заперечення засноване на упередженому погляді на кризу, до уваги береться ситуація з ссавцями та птахами, але ігноруються безхребетні, а вони як раз і перебувають у зоні ризику.

Автори дослідження підрахували, що з 1500 року Земля могла втратити від 7,5 до 13% із двох мільйонів відомих на Землі видів – це приголомшливі 150 – 260 тисяч видів, пише eurasiareview.com.

Наша планета втратила вже понад 200 видів. Фото: reuters

"Включення безхребетних до статистики було б ключем до підтвердження того, що ми справді є свідками початку шостого масового вимирання в історії Землі", – сказав ведучий автор дослідження Роберт Коуї.

Раніше ми писали, що до 2100 року люди житимуть до 180 років. На сьогоднішній день рекорд довгожиття належить француженці Жанні Кальман, яка померла у 122 роки у 1997 році.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор Спорт Сьогодні Більше статей автора
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