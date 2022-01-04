Кошки и птицы греются об тарелки Starlink Илона Маска и могут их сломать

Спутниковые тарелки Starlink от SpaceX привлекают кошек и птиц, которые греются об них, но это может вызвать помехи или же "поджарить" самих животных

Кошки могут поломать интернет от Илона Маска?

Один из клиентов Starlink Аарон Тейлор насчитал как минимум пять кошек, прижимавшихся к одной из тарелок, чтобы согреться об тепло, которое она производит.

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Пользователи предполагают, что множество животных на тарелках могут вызвать сбои в их работе, пишет futurism.

Starlink отлично работает, пока кошки не обнаруживают, что блюдо немного нагревается в холодные дни, написал Тейлор.

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Один из пользователей выложил в ответ фото с птицей, оседлавшей устройство на крыше.

Тем временем один из бета-тестировщиков Starlink Джек Энли проверил оборудование тепловизором и выяснил, что вся поверхность тарелки – теплая.

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Пользователи опасаются, что птицы на краю тарелки, как и кошки, могут создать помехи для нормальной работы глобального интернета.

Анонимный пользователь под ником Socal Crypto в комментариях назвался бывшим оператором спутниковой связи и предупредил, что спутниковая тарелка может быть опасной для животных.

У Starlink действительно случаются сбои, но точно выяснить, провоцируют их животные или другие факторы, пока не удалось.

Контекст.