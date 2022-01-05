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Игровой ноутбук внутри планшета: Asus презентовал конкурента iPad Pro

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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5 января, 19:19
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Asus анонсировал игровой планшет на базе Windows, который может сравниться по мощности, но превзойдет iPad Pro от Apple по производительности
Новый игровой планшет по мощности не уступает ноутбукам и iPad Pro
Новый игровой планшет по мощности не уступает ноутбукам и iPad Pro / Фото: asus.com

Asus предложил конфигурировать Z13 с процессором Intel Core i9-12900H на 45 Вт – последним поколением процессоров.

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ROG Flow Z13 презентовали на выставке CES 2022, и он представляет собой планшет с 13,4-дюймовым дисплеем и подставкой, пишет The Verge.

Кроме Intel, при производстве будут использованы чипы RTX 3050 Ti от Nvidia с общей мощностью графики 40 Вт. И то, и другое является невероятным достижением для планшета толщиной 12 мм.

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Z13 – это, по сути, высококлассный игровой ноутбук, втиснутый в гораздо более тонкий форм-фактор. Планшет будет поставляться со съемной клавиатурой с подсветкой для каждой клавиши.

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У него также есть возможность подключения к внешнему корпусу графического процессора для более быстрой и качественной графики через фирменный порт.

ROG Flow Z13 можно настроить на изображение IPS 1080p с частотой обновления 120 Гц, но для лучшего качества можно также получить сенсорный экран 4K IPS с частотой обновления 60 Гц.

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Z13 имеет один порт Thunderbolt 4 для вывода видео и зарядки, тогда как другой порт USB-C 3.2 Gen 2 может обрабатывать ролики и также заряжать устройство. У планшета есть и третий порт USB-C.

В довесок планшет имеет порт eGPU, порт USB-A 2.0, слот для чтения карт памяти microSD, порт HDMI 2.0 и разъем для наушников.

Контекст.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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