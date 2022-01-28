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Ювілей прапора: як синьо-жовтий став державним – історія дня за хвилину

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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28 січня, 00:00
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Рівно 30 років тому – 28 січня 1992 року – Верховна Рада з подачі свого голови Івана Плюща затвердила Державний Прапор України з двох смуг: верхня – синього кольору, нижня – жовтого… Дізнайся історію дня за 1 хвилину
Іван Плющ допоміг зробити синьо-жовтий прапор державним
Іван Плющ допоміг зробити синьо-жовтий прапор державним / Фото: Колаж: Сьогодні

Чому саме ці кольори? Вже в XIV столітті вони мали місце бути на гербах окремих земель та князівств. Далі – на корогвах Війська Запорізького, причому у XVIII-му переважали.

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Сучасний синьо-жовтий прапор уперше зафіксовано у червні 1848 року у Львові, де українці Королівства Галичини вивісили його над міською ратушею – як національний.

Синьо-жовтий прапор присутній на знаменитій картині

Того ж 1848-го письменник і етнограф Яків Головацький "розшифрував" забарвлення: "Синій колір – як чисте небо... Золотий колір – як ті блискавиці на ясному небі, зображали ясне світило". Народний варіант сприйняття і запам'ятовування такий: "синій – небо, жовтий – дозріла нива" .

Після 1917-го двоколірний прапор офіційно став символом Української Народної Республіки, згодом – Української Держави. Причому Центральна Рада затвердила "жовто-блакитний прапор" (жовтий – зверху), але гетьман Скоропадський, що прийшов до влади, поміняв кольори місцями.

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У СРСР же синьо-жовтий стяг перебував під забороною як націоналістичний – за його використання могли і посадити на два роки.

Остаточну точку в марафоні, що затягнувся, з затвердженням державного символу України поставило історичне засідання Верховної Ради під головуванням спікера Івана Плюща. Це сталося 28 січня 1992 року.

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Політичний зубр та афорист

Уродженець Чернігівщини Іван Плющ відомий не лише "прийняттям" прапора. Від імені парламенту він ратифікував Біловезьку угоду (грудень 1991), що відкрило шлях до остаточної незалежності України.

Не менше Іван Плющ запам'ятався як афорист. Ось деякі перли:

  • "Хочуть впихнути невпихуєме. Ну то чого його пхати, як воно не лізе?",
  • "Депутат Заєць, не скачіть по залу, ви ж не у лісі",
  • "А ви, шановні, не товпіться у задньому проході",
  • "Зачекайте! Так це ж тьму-тьмущу кандидатів зможуть висунути. А що робити з уже висунутими членами?",
  • "Я за життя стiльки сала з’їв, що соромно свиням в очi дивитися".

Чому День прапора в Україні відзначають 23 серпня, а не 28 січня?

Саме 23 серпня 1991-го, після провалу путчу в Москві, група українських нардепів внесла синьо-жовтий прапор до сесійної зали Верховної Ради. І через 13 років (2004-го) тодішній президент Кучма своїм указом зробив 23 серпня Днем державного прапора. Хоча реально наш сьогоднішній прапор отримав офіційний статус 28 січня 1992-го.

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Щодня "Сьогодні" розповідає про людей, які цього дня відзначилися чимось особливим. Короткі історії про видатні події та їхніх героїв.

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