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Юбилей флага: как сине-желтый стал государственным – история дня за минуту

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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28 января, 00:00
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Ровно 30 лет назад – 28 января 1992 года – Верховная Рада с подачи своего председателя Ивана Плюща утвердила Государственный Флаг Украины из двух полос: верхняя – синего цвета, нижняя – желтого… Узнай историю дня за 1 минуту
Иван Плющ помог сделать сине-желтый флаг государственным
Иван Плющ помог сделать сине-желтый флаг государственным / Фото: Коллаж: Сегодня

Почему именно эти цвета? Уже в XIV веке они имели место быть на гербах отдельных земель и княжеств. Дальше – на хоругвях Войска Запорожского, причем в XVIII-м преобладали.

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Современный сине-желтый флаг впервые зафиксирован в июне 1848 года во Львове, где украинцы Королевства Галичины вывесили его над городской ратушей – как национальный.

Сине-желтый флаг присутствует на знаменитой картине

В том же 1848-м писатель и этнограф Яков Головацкий "расшифровал" окрас: "Синий цвет – как чистое небо... Золотой цвет – как те зарницы на ясном небе, изображали ясное светило". Народный же вариант восприятия и запоминания таков: "синий – небо, желтый – созревшая нива".

После 1917-го двухцветный флаг официально стал символом Украинской Народной Республики, позже – Украинской Державы. Причем Центральная Рада утвердила "жовто-блакитний прапор" (желтый – сверху), но пришедший к власти гетман Скоропадский поменял цвета местами.

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В СССР же сине-желтый стяг пребывал под запретом как националистический – за его использование могли и посадить на два года.

Окончательную точку в затянувшемуся марафоне по утверждению государственного символа Украины поставило историческое заседание Верховной Рады под председательством спикера Ивана Плюща. Это случилось 28 января 1992 года.

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Политический зубр и афорист

Уроженец Черниговщины Иван Плющ знаменит не только "принятием" флага. От имени парламента он ратифицировал Беловежское соглашение (декабрь 1991), открывшее путь к окончательной независимости Украины.

Не меньше Иван Плющ запомнился и как афорист. Вот некоторые перлы:

  • "Хочуть впихнути невпихуєме. Ну то чого його пхати, як воно не лізе?",
  • "Депутат Заєць, не скачіть по залу, ви ж не у лісі",
  • "А ви, шановні, не товпіться у задньому проході",
  • "Зачекайте! Так це ж тьму-тьмущу кандидатів зможуть висунути. А що робити з уже висунутими членами?",
  • "Я за життя стiльки сала з’їв, що соромно свиням в очi дивитися".

Почему День флага в Украине отмечается 23 августа, а не 28 января?

Именно 23 августа 1991-го, после провала путча в Москве, группа украинских нардепов внесла сине-жёлтый флаг в сессионный зал Верховной Рады. И спустя 13 лет (в 2004-м) тогдашний президент Кучма своим указом сделал 23 августа Днем государственного флага. Хотя реально наш сегодняшний "прапор" получил официальный статус 28 января 1992-го.

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Ежедневно "Сегодня" рассказывает о людях, отметившихся в этот день чем-то особенным. Короткие истории о выдающихся событиях и их героях.

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