Техно
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
💼 Суд над Порошенком ⚡ Обстріляли офіс Гордона 😷 Новий спалах COVID-19 🔔 Загроза війни з Росією
СЬОГОДНІ Техно

Створив першу атомну бомбу та врятував Європу – історія дня за хвилину

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
21 січня, 06:30
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
65 років тому президент США Гаррі Трумен призначив держсекретарем країни Джорджа Маршалла – одного з найодіозніших політиків ХХ століття. Дізнайся історію про героя дня (21 січня) за 1 хвилину
Рятівник Європи Джордж Маршалл
Рятівник Європи Джордж Маршалл

Цього дня, 21 січня 1947 року, новим держсекретарем США (тобто організатором та куратором зовнішньої політики Сполучених Штатів) став перший п'ятизірковий генерал країни.

На той час Джордж Маршалл був відомий тим, що створив Національну гвардію, контролював "Манхеттенський проект" (Лос-Аламос) і поставив крапку у Другій світовій, організувавши атомне бомбардування Японії.

Реклама
Бомбардування Хіросіми:

Але найбільшу популярність військовий-політик отримав завдяки "Плану Маршалла", що дозволило зруйнованій у Другій світовій війні Європі за короткий час вийти з кризи. У результаті наш "герой дня" удостоївся Нобелівської премії миру (1953). Він – перший і єдиний професійний військовий, який одержав таку нагороду.

Джордж Маршал. Фото: history.com

При цьому Маршаллу ставлять у провину Хіросіму та Нагасакі. А сам генерал неодноразово заявляв: "Атомну зброю довелося застосувати для припинення війни, хоча ціна цього виявилася занадто високою".

Про проект:

Реклама

Щодня "Сьогодні" розповідає про людей, які відзначилися цього дня чимось особливим. Дуже короткі історії про видатні події та їхніх героїв.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Техно
Показати ще
Реклама
Червона планета
Щоденник марсохода
Цікаво
ТОП публікацій
Олександра Захарова

Олександра Захарова

Редактор Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
Останні новини
Більше новин
X-Files
Ми не одні у Всесвіті?
Що ми знаємо про інопланетян
Android VS iPhone
Яка ОС краща?
Україна в космосі

Малюнок 8-річної українки прикрасить космічну ракету, яка вирушить досліджувати найбільшу планету Сонячної Системи

Нічого собі!
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

38667.32

Binance Coin (BNB)

423.59

Dogecoin (DOGE)

0.15

Litecoin (LTC)

123.43

Theta (THETA)

4.04

Кращі камерофони 2021 року
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Відкриваємо космос
Перше фото Землі з космосу
Фото було зроблено за допомогою нацистської ракети
Як це було
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

38667.32

Binance Coin (BNB)

423.59

Dogecoin (DOGE)

0.15

Ethereum Classic (ETC)

28.25

Litecoin (LTC)

123.43

Theta (THETA)

4.04

Купити криптовалюту

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти