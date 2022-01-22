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Унікальна дата: коли насправді є день незалежності України (історія дня за хвилину)

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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22 січня, 06:30
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Цього дня, 22 січня, але у різні роки відбулися найважливіші події в історії нашої держави. А все почалося 1918-го, коли Михайло Грушевський проголосив Україну незалежною
Михайло Грушевський проголосив Україну незалежною
Михайло Грушевський проголосив Україну незалежною / Фото: Колаж: Сьогодні

З розривом рівно на рік цього дня – 22 січня – у Києві відбулися дві історичні події:

  • 1918-го голова Центральної Ради Михайло Грушевський підписав IV Універсал. згідно з яким Україна стала "самостійною, ні від кого незалежною, вільною суверенною державою українського народу";
  • 1919-го Українська народна та Західно-Українська народна республіки об'єдналися у соборну державу, всім громадянам якої гарантувалися демократичні права та свободи.

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І якщо День Соборності ми й досі святкуємо як державне свято, то про перший День Незалежності пам'ятають далеко не всі українці. Нагадаємо.

Універсалом Грушевського, який був опублікований 4 мовами (українською, російською, єврейською та польською) передбачалося:

  • держконтроль над усіма банками,
  • передача землі селянам,
  • націоналізація лісових, водних та підземних ресурсів,
  • ухвалення української конституції…

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На жаль, політична нестабільність та багатовладдя завадили здійснити задумане. Аж до 1991-го…

З Днем Соборності! І з Днем Незалежності!

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Щодня "Сьогодні" розповідає про людей, які цього дня відзначилися чимось особливим. Дуже короткі історії про видатні події та їхніх героїв.

Герой попереднього дня:

Брав участь у створенні першої атомної бомби та врятував Європу – історія дня за хвилину

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні Більше статей автора
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Олександра Захарова

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