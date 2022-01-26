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Син лісоруба став найзнаменитішим президентом своєї країни – історія дня за хвилину

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
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26 січня, 00:00
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Рівно 40 років тому залишив посаду глави держави Урхо Кекконен – геніальний спортсмен і президент Фінляндії, який зупинив холодну війну... Дізнайся історію про героя дня (26 січня) за 1 хвилину
Урхо Кекконен – найзнаменитіший президент Фінляндії
Урхо Кекконен – найзнаменитіший президент Фінляндії / Фото: Колаж: Сьогодні

Син лісоруба Урхо з дитинства був такий спритний і швидкий, що йому пророкували світову славу легкоатлета. Хоча спортом Кекконен почав займатися лише з 14-ти років.

Ще юнаком він встановив рекорди округу в бігу на всіх спринтерських дистанціях, а також побив рекорди у всіх стрибках у довжину і висоту. Найцікавіше – він взагалі не тренувався, а просто змагався.

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Молодий Урхо Кекконен. Фото: Wikipedia

У 24 роки Кекконен встановив рекорд Фінляндії, стрибнувши у висоту на 185 см. А вже наступного дня він став чемпіоном країни і зі стрибків у висоту з місця!

Потім захопився журналістикою, став юристом, а у 36 років був уже міністром юстиції

Урхо Кекконен був успішним політиком. Фото: Wikipedia

Нащадок єгерів та лісорубів не просто став президентом Фінляндії, а й досі залишається найпопулярнішим керівником своєї країни. Він обирався 4 терміни поспіль і при цьому не був диктатором. Його просто любив народ.

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А ще Кекконен відіграв ключову роль у закінченні холодної війни – Гельсінські угоди це багато в чому його рук справа.

Пішов з посади президента за станом здоров'я після 25 років правління, йому був 81 рік.

Політичне кредо: об'єднання фінів під прапором сильної національної ідеї, але без "ідеологічних крайнощів"

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Будинок-музей Урхо Кекконена. Фото: Wikipedia

Про проект:

Щодня "Сьогодні" розповідає про людей, які відзначилися цього дня чимось особливим. Дуже короткі історії про видатні події та їхніх героїв.

Герої попередніх днів:

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

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