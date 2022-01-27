Математик, підозрюваний у педофілії, написав найпопулярнішу дитячу книгу – історія дня за хвилину

Містер Доджсон був серйозним філософом та математиком (професор Оксфорда, на хвилиночку). Можливо, саме тому манера викладу Льюїса Керролла не схожа на жодний із існуючих стилів. Підсумок: книги вийшли цікавими не лише для дітей, а й для дорослих.
В активі Керролла є роман, фантастична поема, пізнавальні книги. Але тягар слави ліг на "Алісу". Книги екранізували десятки разів (перший – 1903-го), у тому числі й за участю зірок Голлівуду, а 1999 року за мотивами оповіді було поставлено рок-оперу. А сама історія Аліси стала найпопулярнішою у дитячій літературі.
Письменник-математик був лівшою, страждав заїканням, часто хворів, через що в лікувальних дозах приймав опіум.
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А ще Керрол був закоренілим холостяком, любив фотографувати, особливо маленьких дівчаток. З багатьма з них листувався. Ці захоплення породили чутки про його педофілію. Але останні дослідження показали, що більшість його "маленьких" подруг були старші 14 років. А у листах нічого непристойного не знайшли. Як і у спогадах його сучасників.
Секрет псевдоніму "Льюїс Керрол"
Ще студентом, майбутній письменник складав вірші та оповідання, відсилаючи їх у журнали під псевдонімом "Льюїс Керролл". Він утворений із справжніх імен автора – Чарльз Лютвідж (Charles Lutwidge), які є відповідними іменами Карл (лат. Carolus) та Людовіком (Ludovicus). Доджсон вибрав інші відповідності цих імен і поміняв їх місцями.
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