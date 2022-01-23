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Росіяни злякалися українського чемпіона-шахіста – історія дня за хвилину

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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23 січня, 06:30
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Рівно 20 років тому юнак з Горлівки, достроково вигравши шахову корону, став наймолодшим чемпіоном світу в історії – Руслану Пономарьову було 18 років… Дізнайся історію про героя дня (23 січня) за 1 хвилину
Руслан Пономарьов 20 років тому став чемпіоном світу з шахів
Руслан Пономарьов 20 років тому став чемпіоном світу з шахів / Фото: Колаж: Сьогодні

Цього дня 20 років тому український шахіст, обігравши іншого українця Василя Іванчука, став чемпіоном світу. Наймолодшим в історії ФІДЕ – організації, якою десятиліттями керували росіяни.

На рахунку Руслана Пономарьова чимало інших досягнень:

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  • наймолодший гросмейстер в історії (15 років),
  • командний чемпіон світу у складі збірної України (2001),
  • дворазовий переможець шахових Олімпіад (2004, 2010),
  • двічі фіналіст Кубка світу.

Але особливо гучна історія зі скасуванням у 2003 році матчу Руслан Пономарьов – Гарі Каспаров. Президент ФІДЕ росіянин Кірсан Ілюмжинов не міг допустити, щоб легендарний російський шахіст програв українському "юнакові", а ризик був дуже великий. Кілька разів матч відкладався, а потім його взагалі скасували, так і не пояснивши до ладу причину.

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З 2008-го Руслан живе на батьківщині дружини – в Іспанії, під Більбао, виховує сина Ярослава (5 років). Зараз Пономарьову 38, він продовжує грати у шахи.

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Щодня "Сьогодні" розповідає про людей, які цього дня відзначилися чимось особливим. Дуже короткі історії про видатні події та їхніх героїв.

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