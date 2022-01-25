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Після 18 років в'язниці українець став правою рукою Папи Римського – історія дня за хвилину

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
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25 січня, 06:30
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25 січня 1965-го року Папа Римський Павло VI надав українцю Йосипу Сліпому титул кардинала (у сан зведений через місяць). Дізнайся історію про героя дня за 1 хвилину
Йосип Сліпий став правою рукою Папи Римського після 18 років в'язниці
Йосип Сліпий став правою рукою Папи Римського після 18 років в'язниці / Фото: Колаж: Сьогодні

Шлях тернопільця Йосипа Сліпого до високого сану католицької церкви був тернистим. Вперше його – главу Галицької митрополії – комуністи заарештували 1945-го (ну, не любили вони священиків). Потім – ще три вироки.

Загалом у радянських таборах Сліпий провів 18 років. І вийшов на волю завдяки власному втручанню президента США Джона Кеннеді, на якого вийшли представники української діаспори.

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Йона Павло другий та Йосип Сліпий. Фото: heroes.profi-forex.org

Перебуваючи у висновку, Йосип Сліпий написав п'ятитомний трактат "Історія Вселенської Церкви в Україні". А згодом, служачи в Італії, він два десятиліття керував ("дистанційно") Українською греко-католицькою церквою.

Помер у 1984 році в Римі, де і був похований у соборі Святої Софії у Римі. Але у 1992 р. мощі перенесені у крипту собору Святого Юра у Львові. 2004 року в Тернополі було встановлено пам'ятник патріарху Йосипу Сліпому.

Пам'ятник Йосипу Сліпому у Тернополі. Фото: Wikipedia

Цікава деталь: все життя на еміграції Йосип Сліпий не відмовлявся від радянського паспорта. Пояснював просто: "Хоч так буду ближче до своєї пастви".

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Щодня "Сьогодні" розповідає про людей, які цього дня відзначилися чимось особливим. Дуже короткі історії про видатні події та їхніх героїв.

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Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

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