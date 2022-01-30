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Ви повинні це бачити: 10 неймовірних кратерів Землі

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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30 січня, 09:13
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Найвідоміший астероїд, що впав на Землю, знищив свого часу динозаврів. Але це не єдине небесне тіло, що бомбардувало поверхню нашої планети
Найнезвичайніші кратери Землі
Найнезвичайніші кратери Землі / Фото: Колаж: Сьогодні

Земля регулярно стає метою космічного сміття. Дрібніші згоряють в атмосфері гарними спалахами в небі. Ті що більше – залишають по собі суттєвий слід.

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За даними Центру планетарних та космічних наук (PASSC) при Університеті Нью-Брансуїка в Канаді, на Землі існує 190 підтверджених кратерів.

Згодом вони зникають із ландшафту планети, але деякі з них ще можна знайти. Пропонуємо добірку найцікавіших, зібрану space.com.

1. КРАТЕР БАРРІНДЖЕРА

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  • Місцезнаходження: Арізона, США
  • Діаметр: 1300 метрів
  • Глибина: 174 метри
  • Вік: 50 000 років

Кратер Баррінджера, також відомий як Метеоритний кратер, утворився 50 000 років тому, коли великий залізний метеор розміром від 30-50 метрів у діаметрі врізався в Колорадо.

Метеор вагою 300 тисяч тонн рухався зі швидкістю до 12 км за секунду і вибухнув із силою в два з половиною мільйони тонн тротилу, спучивши 175 тонн породи.

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2. КРАТЕР ЛОНАР

  • Місцезнаходження: Махараштра, Індія
  • Діаметр: 1830 метрів
  • Глибина: 150 метрів
  • Вік: від 35 000 до 50 000 років

Кратер розташований на величезній рівнині базальтових порід, що залишилися від вулканічних вивержень у регіоні 65 мільйонів років тому, тому спочатку його прийняли за вулканічний кратер.

В даний час відомо, що кратер утворився між 35 000 і 50 000 років тому внаслідок падіння метеориту.

Кратер Лонар – єдиний відомий ударний кратер, що утворився у базальті. Унікальна екосистема є притулком для місцевої флори та фауни. Там можна зустріти таких тварин як павичі та газелі, а в зимові місяці до озера злітаються перелітні птахи.

3. КРАТЕР ВУЛФ-КРИК

  • Місцезнаходження: Західна Австралія
  • Діаметр: 880 метрів
  • Глибина: 60 метрів
  • Вік: від 120 000 до 300 000 років

Кратер Вулф-Крік розташований на краю Великої піщаної пустелі в Національному парку кратерів Вулф-Крік, що на півночі Західної Австралії.

Кратер Вулф-Крік утворився 300 тисяч років тому, проте недавнє дослідження, проаналізувало радіаційний вплив скель кратера та оцінило вік кратера лише у 120 тисяч років.

Визначна риса ландшафту, Вулф-Крік – він є другим за величиною кратером у світі, з якого були зібрані фрагменти метеориту.

Вчені підрахували, що метеор діаметром 15 метрів і вагою понад 15 тисяч тонн рухався з неймовірною швидкістю 17 км/с, перш ніж врізатися в австралійську пустелю.

4. ДЕРЖЕС-БЛАФФ (ТНОРАЛА)

  • Розташування: Північна територія, Австралія
  • Діаметр: спочатку близько 22 км, тепер 4,5 км
  • Глибина: спочатку 5 км
  • Вік: 142 мільйони років

Вчені вважають, що метеор, що летів зі швидкістю до 40 км/с, врізався в Землю 142 мільйони років тому, утворивши гігантський кратер завширшки майже 22 км.

Заповідник Тнорала є зареєстрованим священним місцем. Аборигени Західного Аррернте вітають відвідувачів, які бажають познайомитись з кратером, але просять їх виявляти повагу до цього району. Також заборонені прогулянки краєм кратера.

5. КРАТЕР ПІНГУАЛУїТ

  • Місцезнаходження: національний парк Пінгуалуїт, Квебек, Канада
  • Діаметр: 3,4 км
  • Глибина: 267 метрів
  • Вік: 1,4 мільйона років

Кратер наповнений чистою дощовою водою, відрізаною від приток з інших озер. Це унікальне середовище глибиною 267 метрів дає вченим можливість зазирнути у геологічне минуле.

За даними Земної обсерваторії НАСА, кратер вперше був помічений з повітря у 1943 році, коли над ним пролітав літак ВПС США, але через віддаленість регіону експедиції розпочали лише у 50-х роках.

6. КРАТЕРНЕ ПОЛЕ КААЛІ

  • Місцезнаходження: Каалі, Естонія
  • Діаметр: найбільший кратер 110 метрів
  • Глибина: найбільший кратер 22 метри
  • Вік: за оцінками від 8400 до 2420 років

Навіщо відвідувати один кратер, якщо можна відвідати дев'ять? Розташоване на Сааремаа, найбільшому острові Естонії, кратерне поле Каалі складається з одного великого кратера та восьми кратерів меншого розміру.

Вчені припускають, що острів вже був заселений під час падіння метеориту приблизно в 1530-1549 до н.е. Хоча суперечки про вік метеориту й досі точаться.

7. РІС НЕРДЛІНГЕР

  • Місцезнаходження: Західна Баварія, Німеччина
  • Діаметр: 26 км
  • Глибина: 200 метрів
  • Вік: 15 мільйонів років

Унікальний кратер – усередині нього розташовується місто Нердлінген! Спочатку вважалося, що структура Рісу була згаслим вулканічним кратером.

Але потім вчені з'ясували, що він з'явився внаслідок падіння метеора зі швидкістю понад 70 000 км/год. Після падіння він нагрів навколишню скелю до неймовірних 25 000 градусів за Цельсієм, що спровокувало утворення мікроскопічних алмазів у свевітовій породі.

До речі, NASA у 1970 році привозило сюди астронавтів, щоб вони познайомилися з умовами, які на них можуть чекати на Місяці.

8. КРАТЕР ЦВАНГ

  • Місцезнаходження: Гаутенг, Південна Африка
  • Діаметр: 1,4 км
  • Глибина: 200 метрів
  • Вік: 220 000 років

Цванг – один з кратерів у світі, що найбільш добре збереглися, а відкладення на дні кратера містять дані про клімат нашої планети за 220 тисяч років.

Відвідувачі цього місця можуть насолодитися семикілометровою екскурсійною стежкою кратером, музейною експозицією і помилуватися різноманітною дикою природою, що мешкає в заповідній зоні.

9. КРАТЕР ТЕНУМЕР

  • Місцезнаходження: Мавританія
  • Діаметр: 1,9 км
  • Глибина: 100 метрів
  • Вік: від 10 000 до 30 000 років

Глибоко в пустелі Сахара є майже ідеальний круглий кратер під назвою Тенумер.

Вчені досі сперечаються про походження кратера – одні запевняють, що це залишки вулкана, інші наполягають на позаземному походженні.

10. Кратер Ротер Камм

  • Місцезнаходження: Національний парк Цау-Хаєб, південний захід Намібії
  • Діаметр: 2,5 км
  • Глибина: 130 метрів
  • Вік: 5 мільйонів років

А це точно не Марс? Кратер Ротер Камм знаходиться в національному парку Цау-Хаеб, гірничодобувному районі на південному заході Намібії, але завдяки іржаво-червоному відтінку дюн пейзаж можна легко сплутати з марсіанським.

Вчені вважають, що метеорит, який утворив цей кратер п'ять мільйонів років тому, був розміром із автомобіль.

Дізнайтесь більше про астероїди та метеорити:

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні Більше статей автора
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