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Знахідка дорожча за золото: шукач коштовностей виявив метеорит віком 4,6 мільярда років

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор сайту segodnya.ua
23 листопада, 12:31
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Під час пошуків коштовностей у парку Меріборо у 2015 році австралієць Девід Гоул за допомогою металошукача виявив камінь, пофарбований у червоний колір – не схожий ні на який інший
Золотошукач знайшов метеорит у парку
Золотошукач знайшов метеорит у парку / Фото: Колаж: Сьогодні

Чоловік сподівався, що всередині можуть бути золоті самородки, але, як не намагався, не зміг розколоти таємничу породу. Девід спробував розпиляти камінь, просвердлити, облити кислотою, але нічого не спрацювало.

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Пізніше геологи з'ясували, що це не просто камінь, а метеорит. Геолог Мельбурнського музею Дермот Генрі розповів, що на камені утворилися ямочки через проходження тіла через атмосферу планети.

Метеорит отримав назву Меріборо на честь міста, в якому його знайшли. Вчені визначили, що його вік становить 4,6 мільярда років.

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Метеорит важить 17 кг після того, як від нього відпилили шматочок для аналізу. У його складі високий відсоток заліза, що робить його звичайним хондритом H5 – найпоширенішим метеоритом, пише sciencetimes.com.

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Дослідникам ще належить визначити походження метеорита і те, як довго він міг бути на Землі, але вже зараз зрозуміло, що він знаходиться на нашій планеті не менше 1000 років.

Раніше ми писали, що метеорит ледь не вбив жінку уві сні – пробив дах і приземлився на подушку поряд із її головою.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор сайту segodnya.ua

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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