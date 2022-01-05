Небезпечні астероїди розміром із Біг Бен та Емпайр-стейт-білдинг рухаються до Землі

NASA заявило, що наступного місяця два астероїди наблизяться до Землі майже максимально близько за всю історію планети

Астрофізики стежать за небезпечними астероїдами, що прямують до Землі / Фото: Pixabay

Так, астероїд розміром з Великий Біг Бен пройде через атмосферу Землі вже 11 січня, наблизившись на відстань до 5,6 млн кілометрів.

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Космічний камінь, що отримав назву Asteroid 2013 YD48, має ширину приблизно 104 метри, пише The Science Times.

Космічний об'єкт класифікується як потенційно смертельний астероїд (вважають від відстані 1,9 млн кілометрів).

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Він обертається навколо Сонця на відстані від 116 до 459 млн кілометрів. 15 січня 2014 року він уже наближався до Землі на відстані 7,71 млн кілометрів.

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Другий астероїд за номером 7482, або 1994 PC1, також чималий – він удвічі більший за Емпайр-стейт-білдинг.

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18 січня він пройде повз Землю на відстані 1,9 млн кілометрів. І хоча NASA вважає цю дистанцію близькою, вона більш ніж уп'ятеро перевищує відстань між нами та Місяцем.

Розмір 1994 PC1 є однією з причин, через яку він класифікується як потенційно небезпечний астероїд (його довжина становить близько одного кілометра).

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Крім того, він рухатиметься зі швидкістю 69 тисяч кілометрів на годину.

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