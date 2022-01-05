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Небезпечні астероїди розміром із Біг Бен та Емпайр-стейт-білдинг рухаються до Землі

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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5 січня, 08:55
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NASA заявило, що наступного місяця два астероїди наблизяться до Землі майже максимально близько за всю історію планети
Астрофізики стежать за небезпечними астероїдами, що прямують до Землі
Астрофізики стежать за небезпечними астероїдами, що прямують до Землі / Фото: Pixabay

Так, астероїд розміром з Великий Біг Бен пройде через атмосферу Землі вже 11 січня, наблизившись на відстань до 5,6 млн кілометрів.

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Космічний камінь, що отримав назву Asteroid 2013 YD48, має ширину приблизно 104 метри, пише The Science Times.

Космічний об'єкт класифікується як потенційно смертельний астероїд (вважають від відстані 1,9 млн кілометрів).

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Він обертається навколо Сонця на відстані від 116 до 459 млн кілометрів. 15 січня 2014 року він уже наближався до Землі на відстані 7,71 млн кілометрів.

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Другий астероїд за номером 7482, або 1994 PC1, також чималий – він удвічі більший за Емпайр-стейт-білдинг.

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18 січня він пройде повз Землю на відстані 1,9 млн кілометрів. І хоча NASA вважає цю дистанцію близькою, вона більш ніж уп'ятеро перевищує відстань між нами та Місяцем.

Розмір 1994 PC1 є однією з причин, через яку він класифікується як потенційно небезпечний астероїд (його довжина становить близько одного кілометра).

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Крім того, він рухатиметься зі швидкістю 69 тисяч кілометрів на годину.

Контекст

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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