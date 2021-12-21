Таємниці Сонячної системи: космічний корабель вивчить астероїд біля Юпітера

У серпні 2022 року NASA року відправить у пояс астероїдів корабель NASA Psyche для пошуку ранніх ядер нашої Сонячної системи

Космічний корабель відправлять вивчати астероїд / Фото: NASA

Мета місії – багатий на метали астероїд, також званий Psyche, в головному поясі між Марсом і Юпітером.

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З земних та космічних телескопів астероїд виглядає як нечітка пляма, але, за словами вчених, він має форму картоплі та обертається на боці, пише Phys.org.

Аналізуючи світло, відбите від астероїда, вчені висувають гіпотезу у тому, що він надзвичайно багатий на метал.

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У процесі вивчення даних з космічного корабля вчені сподіваються відповісти на фундаментальні питання щодо формування нашої Сонячної системи.

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Після запуску з Космічного центру Кеннеді NASA в серпні 2022 року, Psyche пропливе повз Марс через дев'ять місяців, і прямуватиме до астероїда, використовуючи гравітацію Червоної планети.

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Космічний корабель подолає відстань 2,4 млрд кілометрів. До астероїду він наблизиться наприкінці 2025 року, а вийде на його орбіту – у січні 2026 року.

Нагадаємо, раніше Японія взялася за будівництво місяцехода для американської компанії.