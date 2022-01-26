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Не з космосу: вчені пояснили появу води на Землі

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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26 січня, 21:22
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Вода на Землі не могла виникнути відразу після формування планети, оскільки тут було занадто жарко, але вчені запропонували свої версії появи океанів
Земля могла утворити воду прямо зі своїх надр
Земля могла утворити воду прямо зі своїх надр / Фото: Getty Images, Pixabay

Ще одна складність формування води – земна орбіта близька до Сонця, що ускладнює накопичення водного льоду на її поверхні.

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Перша теорія свідчить, що воду Землю могли занести комети або крижані астероїди, сформовані набагато далі від Сонця, пише Physical Review Letters.

Але тут виникає загадка у різниці мас важкого водню з космосу та легкого водню на землі.

Тому є і друга теорія: вода містилася в мінерали всередині земної мантії. Згодом вони могли розкладатися, виділяючи воду, що типово для деяких сполук магнію та кремнію.

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Фото Wikipedia

За словами вчених, перші десятки мільйонів років земної історії розплавлене залізо опускалося в центр планети та витісняло легші силікати вище.

Сполуки поступово розкладалися, і серед продуктів розпаду 11% за вагою становила вода.

Через малу щільність вона поступово піднімалася вгору, і з виверженнями вулканів потрапляла в атмосферу Землі.

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Так поступово повітря стало насичений водяною парою, і вже пара з часом конденсувалася, утворюючи водойми.

Нагадаємо, раніше вчені з'ясували, як довго динозаври висиджували яйця.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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