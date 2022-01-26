Вчені вирушать у гонитву за таємничим НЛО

Звичайно ж, вони полетять не самі, а відправлять космічний апарат – наприклад, місію Project Lyra. За їх розрахунками, апарат наздожене Оумуамуа за 26 років.
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Протягом перших чотирьох років, щоб набрати швидкість, апарат двічі обігне Землю, одного разу Венеру та Юпітер, після чого вирушить у погоню, пише Phys.
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Технологія сонячного вітрила забезпечить зонд енергією по дорозі до Оумуамуа. Фотонне вітрило, у свою чергу, частково живитиметься від лазера із Землі.
Інопланетна розробка?
Сам об'єкт було відкрито 19 жовтня 2017 року у процесі пошуку навколоземних астероїдів. Оумуамуа вважається першим відомим нам міжзоряним об'єктом, що пролітає через Сонячну систему.
Спочатку він вважався кометою, але пізніше класифікувався як астероїд, хоча рухався надто швидко для простого астероїда, ще й із прискоренням.
Тоді вчені припустили, що він є частиною інопланетної технології, можливо, викинутої у наш світ випадково.
Другим небесним тілом, яке опинилося в межах Сонячної системи, але гравітаційно не було пов'язане із Сонцем, стала комета Борисова.
Нагадаємо, раніше астрономи показали чорну дірку, що створює зірки – нагадує космічну дитячу кумнату.