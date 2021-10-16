Пробив дах і приземлився на подушку: метеорит ледь не вбив жінку уві сні

Рут Гамільтон з Канади дивом вижила після того, як метеорит пробив її дах і приземлився на ліжко поруч з подушкою. У Канаді очікують інші "подарунки" з космосу

Метеорит приземлився жінці прямо в ліжко / Фото: Twitter

Рут спала в своєму ліжку, коли її розбудив гавкіт собаки, а потім вона почула гучний шум. У наступну секунду жінку засипало уламками даху.

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Вона схопилася з ліжка і включила світло, виявивши камінь, що лежить між її подушками, прямо поруч з тим місцем, де кілька хвилин тому була її голова. об'єкт був розміром з диню і важив близько 1,3 кг, пише scientificamerican.com .

Гамільтон відразу ж подзвонив в службу 911. На місце події прибув поліцейський і оглянув уламки, а потім поцікавився у місцевої будівельної компанії, чи проводили вони будь-які вибухи в сусідньому каньйоні.

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Представник будівельної компанії сказав, що в ту ніч не було вибухів, але вони згадали, що бачили яскраве світло в небі.

Камера відеоспостереження зафіксувала вогненний об'єкт як раз в той час, коли метеорит упав на дах будинку Рут.

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"Ми очікуємо, що впадуть ще десятки метеоритів, і закликаємо мешканців бути напоготові", – повідомила планетолог з Університету Калгарі Алан Хільдебранд, яку цитує видання mediarelations.uwo.ca.

На щастя, жінка не постраждала в результаті зустрічі з неземним об'єктом і має намір зберегти метеорит у себе.