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Астроном зняв гігантський астероїд, що пролетів поряд із Землею (фото)

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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20 січня, 14:23
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Астроном сфотографував великий астероїд шириною один кілометр, коли він 18 січня наблизився до Землі найближче за 90 років
Потенційно небезпечний астероїд пролетів повз Землю
Потенційно небезпечний астероїд пролетів повз Землю / Фото: Virtual Telescope Project

Максимальне зближення сталося 18 січня о 23:51 за Києвом – астероїд 7482 пройшов за 1,9 млн кілометрів від Землі.

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Астрофізик та керівник проєкту "Віртуальний телескоп" в Італії Джанлука Масі відстежив астероїд у русі, повідомляє Daily Mail.

Діаметр цього астероїда становить 1 052 м. Це значно більше, ніж найвища будівля на Землі – Бурдж-Халіфа у Дубаї, висота якої становить 828 м.

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Щодо складу порід, це звичайний кам'янистий астероїд S-типу. За допомогою динамічної зйомки він помітний на зображенні як світла точка, а зірки – як довгі сліди.

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Астероїд 7482 вважається потенційно небезпечним астероїдом. Наступного разу він знову наблизиться до Землі у 2105 році.

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Щоб показати рух астероїда 7482 навколо Землі, були зроблені не лише знімки, а й анімація.

За даними NASA, у період з 20 по 28 січня повз Землю пролетять ще вісім космічних об'єктів.

Космічні агенції регулярно відстежують понад 28 тисяч відомих астероїдів, які іноді перетинають орбіту Землі.

У середньому кожні 5 тисяч років на Землю падає камінь розміром як футбольне поле, а кожні мільйон років – астероїд, що знищує цивілізацію.

Телескоп з Італії зняв астероїд у русі, фото virtualtelescope.eu

У спробі впоратися з загрозою NASA у листопаді 2021 року відправила до космосу місію, під час якої космічний корабель повинен врізатись прямо в астероїд.

Корабель також збиратиме дані в навколозоряному просторі й запише відео зіткнення з об'єктом. Зокрема, також за допомогою української камери.

Раніше ми також писали, що астероїд, що летить на Землю, можуть проґавити через супутники Starlink.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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Олександра Захарова

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