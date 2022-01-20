Астроном зняв гігантський астероїд, що пролетів поряд із Землею (фото)

Астроном сфотографував великий астероїд шириною один кілометр, коли він 18 січня наблизився до Землі найближче за 90 років

Потенційно небезпечний астероїд пролетів повз Землю / Фото: Virtual Telescope Project

Максимальне зближення сталося 18 січня о 23:51 за Києвом – астероїд 7482 пройшов за 1,9 млн кілометрів від Землі.

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Астрофізик та керівник проєкту "Віртуальний телескоп" в Італії Джанлука Масі відстежив астероїд у русі, повідомляє Daily Mail.

Діаметр цього астероїда становить 1 052 м. Це значно більше, ніж найвища будівля на Землі – Бурдж-Халіфа у Дубаї, висота якої становить 828 м.

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Щодо складу порід, це звичайний кам'янистий астероїд S-типу. За допомогою динамічної зйомки він помітний на зображенні як світла точка, а зірки – як довгі сліди.

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Астероїд 7482 вважається потенційно небезпечним астероїдом. Наступного разу він знову наблизиться до Землі у 2105 році.

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Щоб показати рух астероїда 7482 навколо Землі, були зроблені не лише знімки, а й анімація.

За даними NASA, у період з 20 по 28 січня повз Землю пролетять ще вісім космічних об'єктів.

Космічні агенції регулярно відстежують понад 28 тисяч відомих астероїдів, які іноді перетинають орбіту Землі.

У середньому кожні 5 тисяч років на Землю падає камінь розміром як футбольне поле, а кожні мільйон років – астероїд, що знищує цивілізацію.

Телескоп з Італії зняв астероїд у русі, фото virtualtelescope.eu

У спробі впоратися з загрозою NASA у листопаді 2021 року відправила до космосу місію, під час якої космічний корабель повинен врізатись прямо в астероїд.

Корабель також збиратиме дані в навколозоряному просторі й запише відео зіткнення з об'єктом. Зокрема, також за допомогою української камери.

Раніше ми також писали, що астероїд, що летить на Землю, можуть проґавити через супутники Starlink.