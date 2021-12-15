Військові США зіграли у космічну війну з Китаєм та Росією

Американці перевіряють стійкість супутників до загроз, що виходять з Китаю та Росії в космосі, з'ясовуючи, чи можуть ті нашкодити об'єктам для стеження

США перевіряли, чи може Китай збивати їхні супутники

США змоделювали такі загрози, як створення перешкод їхнім супутникам та інші ефекти радіоелектронної боротьби, які можуть стати тактикою у космічній війні.

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Зокрема, американці провели комп'ютерну гру-імітацію космічних навчань без участі реальних супутників, пише gadgets.

У цій 10-денній війні спробували змоделювати передові можливості США в космосі, організувавши їх уже 13-й раз.

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Водночас це було лише втретє, коли участь взяли військові Великої Британії, Канади та Австралії.

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Комп'ютерні навчання не останньою мірою враховували те, що в листопаді 2021 року Росія успішно провела випробування протисупутникової ракети.

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Як ми вже писали, збивши свій старий супутник, Кремль поставив під загрозу станцію МКС на довгі роки вперед.

Крім того, за даними Космічних військових сил США, Китай та РФ постійно атакують їхні супутники.

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Нагадаємо, МКС закриють вже до 2030 року. Але до цього часу поруч із нею мають сформуватися нові комерційні космічні станції, розвиток яких NASA нині активно підтримує.