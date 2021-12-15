Техно
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🐃 Хамство Гогілашвілі 🔥 Зашквар Ломаченка 💡 Велике оновлення мереж 🎄 Готуємося до Нового року
СЬОГОДНІ Техно

Військові США зіграли у космічну війну з Китаєм та Росією

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
15 грудня, 08:45
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Американці перевіряють стійкість супутників до загроз, що виходять з Китаю та Росії в космосі, з'ясовуючи, чи можуть ті нашкодити об'єктам для стеження
США перевіряли, чи може Китай збивати їхні супутники
США перевіряли, чи може Китай збивати їхні супутники

США змоделювали такі загрози, як створення перешкод їхнім супутникам та інші ефекти радіоелектронної боротьби, які можуть стати тактикою у космічній війні.

Читайте також: Гонка у космосі: Китай вивів на орбіту шостий супутник за п'ять днів

Реклама

Зокрема, американці провели комп'ютерну гру-імітацію космічних навчань без участі реальних супутників, пише gadgets.

У цій 10-денній війні спробували змоделювати передові можливості США в космосі, організувавши їх уже 13-й раз.

Реклама

Водночас це було лише втретє, коли участь взяли військові Великої Британії, Канади та Австралії.

Читайте також: Секретний запуск та заборона ООН: Іран таємно відправив ракету до космосу

Комп'ютерні навчання не останньою мірою враховували те, що в листопаді 2021 року Росія успішно провела випробування протисупутникової ракети.

Реклама

Як ми вже писали, збивши свій старий супутник, Кремль поставив під загрозу станцію МКС на довгі роки вперед.

Крім того, за даними Космічних військових сил США, Китай та РФ постійно атакують їхні супутники.

Читайте також: Нова зона конфлікту: США та Китай нарощують озброєння навколо Місяця

Нагадаємо, МКС закриють вже до 2030 року. Але до цього часу поруч із нею мають сформуватися нові комерційні космічні станції, розвиток яких NASA нині активно підтримує.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Техно
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Україна в космосі

Малюнок 8-річної українки прикрасить космічну ракету, яка вирушить досліджувати найбільшу планету Сонячної Системи

Нічого собі!
Відкриваємо космос
Перше фото Землі з космосу
Фото було зроблено за допомогою нацистської ракети
Як це було
Кращі камерофони 2021 року
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти