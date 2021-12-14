Техно
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🐃 Хамство Гогілашвілі 🔥 Перемога Ломаченка! 💡 Велике оновлення мереж 🎄 Готуємося до Нового року
СЬОГОДНІ Техно

Гонка у космосі: Китай вивів на орбіту шостий супутник за п'ять днів

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
14 грудня, 14:36
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Пекін успішно вивів на орбіту новий ретрансляційний супутник "Тяньлянь II-02" на орбіту
Китай запустив у космос черговий супутник
Китай запустив у космос черговий супутник / Фото: Getty Images, NASA

Що цікаво, Китай відправив у космос один супутник 13 грудня, тоді як 9 грудня туди ж вирушили ще п'ять за один день.

Читайте також: Обігнати NASA: Китай вирішив відправити людей на Марс у 2033

Реклама

Отже, це вже шостий супутник, виведений країною на орбіту за грудень 2021 року, про що повідомляє Сіньхуа.

Ракету, що несе супутник, запустили з космодрому Січан у провінції Сичуань на південному заході Китаю.

Читайте також: Китай зібрав літак, який може облетіти Землю за кілька годин

Реклама

Запуск було здійснено о 18:09 за Києвом 13 грудня, або 00:09 за Пекіном 14 грудня, за допомогою ракети-носія "Чанчжен-3Б" (Long March-3B).

Порівняно з першим запуском супутника Tianlian II нинішній покращив здатність забезпечувати розрахований на багато користувачів доступ до послуг зв'язку і гнучкість для роботи на різних висотах.

Реклама

Нагадаємо, раніше американські військові заявили, що Китай неймовірно швидко нарощує космічне озброєння та постійно загрожує їхнім супутникам.

Читайте також: Китай успішно запустив супутник для дослідження сонячної енергії

Водночас дослідники нещодавно припустили, що наступна гонка озброєнь утворюється навіть не на орбіті, а довкола Місяця.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Техно
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Україна в космосі

Малюнок 8-річної українки прикрасить космічну ракету, яка вирушить досліджувати найбільшу планету Сонячної Системи

Нічого собі!
Відкриваємо космос
Перше фото Землі з космосу
Фото було зроблено за допомогою нацистської ракети
Як це було
Кращі камерофони 2021 року
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти