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NASA готує МКС до закриття через 8 років: як люди потраплять на Марс

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
2 грудня, 07:15
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NASA може вивести МКС з експлуатації у 2030 році та сподівається на розвиток приватних станцій, які допоможуть людству потрапити на інші планети
NASA сподівається, що приватні космічні станції допоможуть людям потрапити на Марс
NASA сподівається, що приватні космічні станції допоможуть людям потрапити на Марс / Фото: NASA

Комерційні космічні станції стануть ключовою сходинкою на шляху людства до Марса та інших планет.

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НАСА прагне відправити астронавтів на Місяць цього десятиліття і на Червону планету в 2030 роках, але МКС тут уже не допоможе, пише Space.

Відповідно до поточних планів агентства, пов'язані з цими польотами дослідження не будуть завершені до 2030 року – Передбачуваної дати виведення МКС з експлуатації.

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Що цікаво, офіційно МКС затверджено для роботи тільки до 2024 року, проте її роботу можуть розтягнути ще 6 років.

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У зв'язку з наближенням дати закриття NASA заохочує відкриття та розвиток приватних космічних станцій, щоб заповнити будь-які прогалини в орбітальних дослідженнях.

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Наприклад, х'юстонська компанія Axiom Space планує в найближчі два роки здійснити чотири польоти на МКС із приватним екіпажем на борту капсул SpaceX Crew Dragon.

Перший з цих польотів відбудеться вже в лютому 2022 року. Axiom планує запустити комерційний модуль на МКС у вересні 2024 року, а потім надіслати ще три модулі.

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З доставкою четвертого модуля станція отримає можливість працювати автономно від МКС, а потім і відокремитися, щоб стати незалежною космічною станцією наступного покоління.

Вона отримає модернізовані приміщення для екіпажу, збільшену вантажопідйомність та спеціальний модуль з виробничою та дослідницькою лабораторіями.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що астронавти МКС не змогли вийти у відкритий космос через загрозу за бортом.

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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