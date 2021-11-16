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СЬОГОДНІ Техно

Росія випробуваннями ракети поставила під загрозу МКС на довгі роки – NASA

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
16 листопада, 13:47
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Уламки від ракети, яку росіяни зазнавали на низькій навколоземній орбіті, змусили екіпаж МКС тимчасово евакуюватись у притулок. І ці уламки залишаться у космосі
Новостворене сміття загрожуватиме космічним дослідникам роками
Новостворене сміття загрожуватиме космічним дослідникам роками / Фото: Pixabay

У NASA заявляють, що випробування протисупутникової ракети РФ поставили під загрозу Міжнародну космічну станцію. Раніше стало відомо, що через дії Москви екіпаж МКС готується до евакуації.

В результаті випробувань ракети на низькій навколоземній орбіті утворилося поле уламків, яке становитиме небезпеку для космічної діяльності ще багато років, передає Reuters.

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Екіпаж космічної станції із семи людина – чотири американські астронавти, німецький астронавт і два російські космонавти – був вимушений евакуюватися.

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Команді довелося ховатися у своїх стикувальних капсулах космічного корабля протягом двох годин після випробування.

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Дослідницька лабораторія на висоті близько 402 км над Землею продовжувала проходити через скупчення уламків або біля них кожні 90 хвилин, але пізніше екіпаж зміг повернутися на МКС.

Водночас люки кількох модулів довелося закрити з метою безпеки.

"НАСА продовжить спостереження за уламками найближчими днями і надалі, щоб забезпечити безпеку нашої команди на орбіті", – сказав у заяві голова НАСА Білл Нельсон.

Російські військові ситуацію не коментували. Роскосмос у Твіттер запевнив, що станція знаходиться в "зеленій зоні", а орбіта об'єкта, чиї осколки призвели до тимчасової евакуації екіпажу, вже змістилася.

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У Reuters вважають, що Москва "заменшує небезпеку" від своїх дій. Пізніше Роскосмос запевнив, що завжди ставить безпеку у пріоритет.

Ракета, випущена Москвою по одному з її власних супутників, породила понад 1500 одиниць "відстежуваного орбітального сміття", йдеться у заяві Космічного командування США.

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Згодом вони ж, ймовірно, породять сотні тисяч дрібніших фрагментів.

"Росія продемонструвала свідому зневагу до питань безпеки, захисту, стабільності та довгострокової стійкості космічної галузі для всіх країн", – сказав командувач космічним командуванням генерал армії США Джеймс Дікінсон.

Держсекретар США Ентоні Блінкен засудив ракетні випробування як "нерозсудні та безвідповідальні".

Представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що випробування показали необхідність твердо встановити норми поведінки у космосі.

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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