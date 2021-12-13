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Секретний запуск та заборона ООН: Іран таємно відправив ракету до космосу

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
13 грудня, 14:08
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Незважаючи на резолюцію Ради Безпеки ООН, Тереган не зміг утриматися і, схоже, використав балістичну ракету в рамках своєї космічної програми
Іран міг вивести супутник на орбіту
Іран міг вивести супутник на орбіту / Фото: NASA

Імовірний запуск на іранському космодромі Імама Хомейні стався у зв'язку з появою майбутнього списку супутників на орбіті від Ісламської держави.

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Державні ЗМІ Ірану не визнали активності на космодромі, як і місія Ірану при ООН, не коментують питання і американські військові, пише AP.

Тим не менш, супутникові знімки, зроблені в суботу Planet Labs Inc., показують активність на космодромі у сільській провінції Семнан Ірану за 240 км від Тегерана.

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Автомобіль підтримки стояв на стоянці поруч із масивним білим містком, на стартовому майданчику якого зазвичай розміщується ракета.

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Також видно гідравлічний кран із рейковою платформою, використаний перед попередніми невдалими запусками.

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Інші супутникові знімки показали також збільшення кількості автомобілів на об'єкті.

Видання припускає, що міг бути запущений низькоорбітальний супутник для отримання зображень Zafar 2.

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За останнє десятиліття Іран відправив на орбіту кілька недовговічних супутників, а 2013 року запустив у космос мавпу.

Останній запуск суперечить резолюції Ради Безпеки ООН, що закликає Іран не робити жодних дій з балістичними ракетами

Нагадаємо, раніше Джефф Безос та Річард Бренсон офіційно були визнані астронавтами.

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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