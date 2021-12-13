Секретний запуск та заборона ООН: Іран таємно відправив ракету до космосу

Незважаючи на резолюцію Ради Безпеки ООН, Тереган не зміг утриматися і, схоже, використав балістичну ракету в рамках своєї космічної програми

Іран міг вивести супутник на орбіту / Фото: NASA

Імовірний запуск на іранському космодромі Імама Хомейні стався у зв'язку з появою майбутнього списку супутників на орбіті від Ісламської держави.

Читайте також: Нова зона конфлікту: США та Китай нарощують озброєння навколо Місяця

Реклама

Державні ЗМІ Ірану не визнали активності на космодромі, як і місія Ірану при ООН, не коментують питання і американські військові, пише AP.

Тим не менш, супутникові знімки, зроблені в суботу Planet Labs Inc., показують активність на космодромі у сільській провінції Семнан Ірану за 240 км від Тегерана.

Реклама

Автомобіль підтримки стояв на стоянці поруч із масивним білим містком, на стартовому майданчику якого зазвичай розміщується ракета.

Читайте також: Нарощує обороти? Китай запустив у космос одночасно п'ятьох супутників

Також видно гідравлічний кран із рейковою платформою, використаний перед попередніми невдалими запусками.

Реклама

Інші супутникові знімки показали також збільшення кількості автомобілів на об'єкті.

Видання припускає, що міг бути запущений низькоорбітальний супутник для отримання зображень Zafar 2.

Читайте також: Ілон Маск контролює понад третину супутників на орбіті – ЄС

За останнє десятиліття Іран відправив на орбіту кілька недовговічних супутників, а 2013 року запустив у космос мавпу.

Останній запуск суперечить резолюції Ради Безпеки ООН, що закликає Іран не робити жодних дій з балістичними ракетами

Нагадаємо, раніше Джефф Безос та Річард Бренсон офіційно були визнані астронавтами.