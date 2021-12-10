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Нова зона конфлікту: США та Китай нарощують озброєння навколо Місяця

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
10 грудня, 07:54
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Найближчими роками прогнозується, що кілька країн відправлять свої місії на Місяць, і це неминуче призведе до конфронтації між ними
США та Китай нарощують космічне озброєння
США та Китай нарощують космічне озброєння

Космічні сили США та Китай вже почали розширювати свої збройні сили у навколомісячному просторі.

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За даними Університету Перд'ю, річний дохід космічної галузі становить 350 млрд доларів і може навіть зрости до 3 трлн доларів протягом наступних 30 років, пише Space.

Водночас космічні агенції націлені не лише на поверхню Місяця, вони також досліджують навколомісячний простір між Землею та Місяцем.

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Погіршення відносин між країнами, послаблення контролю над озброєннями відчинили нові двері для великої мілітаризації, вважає Деніел Деудні з Університету Джона Хопкінса.

До цього також спричинив розпад режиму Договору про космос. На його думку, тепер військові мають почати мислити у суперглобальних термінах, що охоплюють не лише Землю, а й космос.

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Зараз є всі підстави вважати, що ми побачимо розміщення космічної зброї на орбіті між Землею та Місяцем, і також це буде найбільше помітно на самому Місяці.

Нагадаємо, раніше Космічні сили США поскаржилися, що Китай та Росія постійно атакують їхні супутники .

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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