Военные США сыграли в космическую войну с Китаем и Россией

Американцы проверяют устойчивость спутников к угрозам, исходящим из Китая и России в космосе, выясняя, могут ли те навредить объектам слежения

США проверяли, может ли Китай сбивать их спутники

США смоделировали такие угрозы, как создание помех их спутникам и другие эффекты радиоэлектронной борьбы, которые могут стать тактикой в космической войне.

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В частности, американцы провели компьютерную игру-имитацию космических учений без участия реальных спутников, пишет gadgets.

В этой 10-дневной войне попытались смоделировать передовые возможности США в космосе, организовав их уже 13-й раз.

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Причем это был только третий раз, когда участие приняли военные Великобритании, Канады и Австралии.

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Компьютерные учения не в последнюю очередь учитывали то, что в ноябре 2021 года Россия успешно провела испытание противоспутниковой ракеты.

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Как мы уже писали, сбив свой старый спутник, Кремль поставил под угрозу станцию МКС на долгие годы вперед.

Кроме того, по данным Космических военных сил США, Китай и РФ постоянно атакуют их спутники.

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Напомним, МКС закроют уже к 2030 году. Но к тому времени рядом с ней должны сформироваться новые коммерческие космические станции, чье развитие NASA сейчас активно поддерживает.