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Военные США сыграли в космическую войну с Китаем и Россией

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
15 декабря, 08:45
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Американцы проверяют устойчивость спутников к угрозам, исходящим из Китая и России в космосе, выясняя, могут ли те навредить объектам слежения
США проверяли, может ли Китай сбивать их спутники
США проверяли, может ли Китай сбивать их спутники

США смоделировали такие угрозы, как создание помех их спутникам и другие эффекты радиоэлектронной борьбы, которые могут стать тактикой в космической войне.

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В частности, американцы провели компьютерную игру-имитацию космических учений без участия реальных спутников, пишет gadgets.

В этой 10-дневной войне попытались смоделировать передовые возможности США в космосе, организовав их уже 13-й раз.

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Причем это был только третий раз, когда участие приняли военные Великобритании, Канады и Австралии.

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Компьютерные учения не в последнюю очередь учитывали то, что в ноябре 2021 года Россия успешно провела испытание противоспутниковой ракеты.

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Как мы уже писали, сбив свой старый спутник, Кремль поставил под угрозу станцию МКС на долгие годы вперед.

Кроме того, по данным Космических военных сил США, Китай и РФ постоянно атакуют их спутники.

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Напомним, МКС закроют уже к 2030 году. Но к тому времени рядом с ней должны сформироваться новые коммерческие космические станции, чье развитие NASA сейчас активно поддерживает.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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