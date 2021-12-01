Лазери та рука робота: Китай та Росія щодня атакують супутники США – генерал

Москва та Пекін влаштовують гонку озброєнь на орбіті, проводячи операції проти американських супутників, заявили в Космічних силах США

Космічні сили США поскаржилися на Китай та РФ

Сполучені Штати постійно наражаються на небезпеку через спроби Китаю та Росії використовувати проти їхніх супутників лазери, кібератаки та глушники радіочастот.

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Про це заявив перший заступник командувача Космічними силами США генерал Девід Томпсон, пише Washington Post.

Автор публікації наводить приклад вибух Росією свого супутника на орбіті , що наразило на небезпеку МКС, і випробування Китаєм гіперзвукової ракети в листопаді 2021 року.

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Однак у проміжках між цими діями США та їхні опоненти непомітно щодня борються в космосі, наголосив генерал.

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Операції Росії проти американських супутників стирають грань між розвідувальними операціями та військовими діями, говорить Томпсон.

"Загрози справді зростають і розширюються з кожним вдень. Це еволюція діяльності, яка відбувається вже давно", – зазначив Девід Томпсон.

Безпосередньо зараз Space Force займається тим, що Томпсон називає "оборотними атаками" на супутники уряду США "щодня".

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За його словами, обидві країни розробляють супутники для атаки інші супутники. Водночас Китай значно випереджає Росію.

Наприклад, Пекін намагався реалізувати захоплення іншого супутника за допомогою роботизованої руки або гака.

Що стосується Москви, в 2019 році РФ вивела невеликий супутник на орбіту так близько до американського супутника національної безпеки, що уряд США був здивований.

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Після того супутник трохи віддалився, випустив невелику мету, а потім вистрілив у неї снарядом, що наражало на небезпеку американський об'єкт.

Нагадаємо, раніше військові США замовили двом компаніям розробку перехоплювача для гіперзвукових ракет.