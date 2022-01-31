У СРСР брехали про смерть Лайки: що трапилося з тваринами, яких відправляли в космос

Сьогодні річниця польоту в космос шимпанзе Хема, який став справді першим космонавтом. Однак він не єдина тварина, яка побувала на орбіті

Не всі тварини пережили політ у космос / Фото: Колаж: Сьогодні

Перш ніж відправити в космос людину, вчені ретельно вивчили всі можливі ризики на тваринах. На жаль, не всі експерименти мали успіх.

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Лайка

Звичайна дворняга на прізвисько Лайка стала найвідомішою твариною в історії космосу. Вона першою здійснила орбітальний політ навколо Землі у листопаді 1957 року.

На жаль, невдало для себе. Спочатку СРСР переконував світ, що Лайка ще тиждень прожила на орбіті, але пізніше з'ясувалося, що тварина померла лише через кілька годин після запуску через паніку та перегрів.

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Альберт II

Перша спроба відправити макаку-резус Альберта зазнала невдачі, тому США дали шанс Альберту II.

Альберту II піднявся в небо на 133 км і став першим ссавцем у космосі 14 червня 1949 року.

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Протягом усього польоту він перебував під наркозом та загинув під час невдалого входження в атмосферу.

Циган та Дезік

Лайка була найвідомішим собакою в космосі, але не першою. 22 липня 1951 року у верхні шари атмосфери відправили дворняг Цигана та Дезіка.

Місія Цигана і Дезика як передувала місії Лайки, була успішнішою з погляду життя собак – вони пережили політ і повернулися на Землю живими.

Білка і Стрілка

Ще один успішний експеримент із використанням тварин. Знамениті Білка та Стрілка облетіли Землю та пережили зворотний шлях.

Вони повернулися додому 19 серпня 1960 року, через два роки після місії Лайки та через дев'ять після подорожі Цигана та Дезіка.

Менш як за рік у космос відправили першу людину Юрія Гагаріна.

Хем

Першого справжнього космонавта навчали виконувати різні завдання за методикою Павлова. Йому давали бананові кульки за успішні дії та били електрошоком за неправильні.

На жаль, сама місія пройшла не так гладко. Під час польоту Тиск повітря в кабіні впав, але Хема врятувало те, що він був у скафандрі. Потім вже після приводнення капсула почала наповнюватися водою, змусивши понервувати за життя шимпанзе.

Фелісетт

Усі відправляли в космос собак чи шимпанзе, а французи вирішили виділитися та відправили кішку. Вона здійснила подорож 24 жовтня 1963 року.

Як належить кішці, вона пережила політ, повернувшись на Землю неушкодженою, приземлившись з парашутом.

Перед місією вчені імплантували кішці вузли вивчення її мозкових хвиль. Її остаточна доля невідома.

Енос

Енос вийшов на орбіту у листопаді 1961 року. Подорож шимпанзе допомогла отримати остаточні дані, необхідні для виведення людини на орбіту.

Всього через кілька місяців Джон Гленн став першою людиною, що здійснила кругосвітню подорож.

Енос мав успішну посадку, але він помер від нападу дизентерії менш ніж через рік після цього.

Вітерець та Вуголець

Двом космощенкам вдалося встановити тривалість польоту в космосі, на досягнення якого у людей пішло кілька років.

Собаки в 1966 році залишалися на орбіті 22 дні, набагато довше, ніж будь-яка інша жива істота на той час.

Фактично люди не могли побити цей рекорд до 1971 року, що багато говорить про те, наскільки вражаючою була ця собача місія.

Бонні

Бідолаха став учасником однієї з найтрагічніших місій тварин у космос. Бонні повинен був провести 30 днів у космосі у 1969 році, намагаючись вивчити загальний вплив космічної подорожі на тіло та розум.

На жаль, місія була припинена лише через дев'ять днів, бо мавпа явно переживала. Бонні був живий, коли приземлився, але помер від серцевого нападу за кілька годин після повернення на Землю.

Аніта та Арабелла

У 1973 році астронавти доставили двох павуків на космічну станцію "Скайлеб", щоб побачити, як невагомість впливає на їхню здатність плести павутину.

Арабелла, на відміну своєї подруги, швидко адаптувалася. Спочатку її павутина була неохайною, але зрештою вона змогла плести симетричні сітки, як на Землі.

Цікаво, що її павутиння було зроблено з ниток різної товщини, чого Землі немає.

Гордо, Ейбл та Бейкер

Білича мавпа Гордо досягла висоти майже в 480 км над Землею в 1958 році і, можливо, вижила би при посадці на воду, якби парашут її транспортного засобу спрацював.

Наступного року Ейбл і Бейкер подолали позначку в 480 км і благополучно повернулися на Землю.

На жаль, Ейбл не пережила операцію з видалення електродів, проведену незабаром після місії. Бейкер прожила понад два десятиліття.

Жаби-бики

Жаби були запущені в космос у 1970 році, щоб вивчити, як вони відчувають заколисування і чи викликає це блювання.

Жаби-бики були обрані, зокрема, тому, що їхнє внутрішнє вухо дуже схоже на людське.

Проте перед місією вчені перерізали нерви, які контролювали кінцівки жаб, щоб вони не стрибали та не ламали техніку.

Плодові мушки

Ось хто став першою твариною у космосі. США відправили мушок на німецькій ракеті Фау-2 20 лютого 1947 року.

Вони досягли лінії Кармана, що офіційно вважається початком космосу, а потім щасливо повернулися на Землю на парашуті. Вчені хотіли дізнатися, скільки радіації вони поглинуть у верхніх шарах атмосфери.

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