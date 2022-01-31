Кошмар США здійснився: Китай показав захоплення одного супутника іншим

Американські військові вже скаржилися, що Китай намагався захопити їхній супутник рукою робота, а тепер Пекін справді навчився це робити.
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Зокрема, Shijian-21 зачепив мертвий супутник навігаційної системи BeiDou та перемістив приблизно на 160 кілометрів, пишет Fox News.
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Тепер мертвий апарат не заважатиме активним супутникам. SJ-21 був розроблений для випробування та перевірки технологій зменшення космічного сміття, запевняють у Пекіні.
Однак можливість переміщення супутників є жахливі можливості для орбітального маніпулювання ними з огляду на космічну гонку США, Китаю та РФ.
Маневр, скоєний супутником, є частиною можливостей обслуговування, складання та виробництва на орбіті, яких прагнуть навіть європейські країни.
США планують запустити "сервісний" супутник у 2025 році, але демонстрація Китаю може змусити космічне командування активізувати розробку.
Раніше ми писали:
- Китай разом із Росією зібрався створити станцію на Місяці до 2035 року, яка конкуруватиме з "Місячною брамою" NASA.
- Китай уже створив симулятор, або штучний Місяць, щоб досліджувати вплив низької гравітації на техніку та людей.
- Китай попередив, що може збити супутники Ілона Маска: китайська космічна станція Тяньгун двічі була змушена ухилитися від них.