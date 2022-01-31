Кошмар США здійснився: Китай показав захоплення одного супутника іншим

Китай показав, як його супутник захопив інший супутник і помістив на "цвинтарну орбіту", що стало новим стрибком у технологіях

Китай першим навчився захоплювати об'єкти у космосі

Американські військові вже скаржилися, що Китай намагався захопити їхній супутник рукою робота, а тепер Пекін справді навчився це робити.

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Зокрема, Shijian-21 зачепив мертвий супутник навігаційної системи BeiDou та перемістив приблизно на 160 кілометрів, пишет Fox News.

Тепер мертвий апарат не заважатиме активним супутникам. SJ-21 був розроблений для випробування та перевірки технологій зменшення космічного сміття, запевняють у Пекіні.

Однак можливість переміщення супутників є жахливі можливості для орбітального маніпулювання ними з огляду на космічну гонку США, Китаю та РФ.

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Маневр, скоєний супутником, є частиною можливостей обслуговування, складання та виробництва на орбіті, яких прагнуть навіть європейські країни.

США планують запустити "сервісний" супутник у 2025 році, але демонстрація Китаю може змусити космічне командування активізувати розробку.

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