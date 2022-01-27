Заради всього людства: астронавти згоріли живцем, щоб ми дісталися Місяця

27 січня 1967 року сталася одна з найвідоміших трагедій в історії освоєння космосу. В результаті невдалих випробувань живцем згоріли три астронавти NASA. На той момент це була найбільша аварія у космічній сфері

Астронавти місії "Аполлон-1" згоріли живцем 55 років тому / Фото: Колаж: Сьогодні

Запуск місії з висадки першої людини на Місяць планувався 21 лютого. Першороходцями мали стати Гас Гріссом, Ед Уайт та Роджер Чаффі. Можливо, ми б і не дізналися про Ніла Армстронга, якби не фатальне 27 січня.

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Що сталося 55 років тому

В той день астронавти мають провести чергове тренування на стартовому комплексі космічного центру імені Кеннеді.

Команда мала відпрацювати процедуру запуску корабля. Єдина відмінність від реального польоту – ракета-носій не була заправлена паливом.

Грісс, Уайт і Чаффі в капсулі. Фото: NASA/Wikipedia

Тривожний дзвіночок пролунав на початку випробувань, адже старт довелося відкласти через дрібні проблеми, до яких додався збій зв'язку.

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О 18:31 був зафіксовано стрибок напруги, що спровокував коротке замикання. Через проблеми зі зв'язком важко розібрати, що кажуть астронавти, але, здається, один із них промовив: "Полум'я".

За лічені секунди вогонь поширився салоном. Техніки намагалися дістатись люка, але висока температура і дим не дозволяли їм цього зробити.

За п'ять хвилин люк вдалося відкрити, але на той момент астронавти вже були мертві. Ймовірно, вони загинули в перші 30 секунд після виникнення пожежі від чадного газу та опіків.

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Що спричинило трагедію

Розслідування показало, що найбільш ймовірною причиною трагедії стала іскра від короткого замикання у зв'язуванні дротів під кріслом астронавтів. А потім велика кількість легкозаймистих матеріалів у кабіні в кисневому середовищі дозволило пожежі швидко поширитися, йдеться у звіті NASA.

Залишки капсули. Фото: NASA/Wikipedia

Програму "Аполлон" було припинено на час розслідування, а потім в конструкцію ракети було внесено низку змін, у тому числі розробка нового люка, який відкривається назовні, видалення горючих матеріалів та інші інновації.

Ціною життя трьох астронавтів NASA вдалося створити надійний корабель, що доставив Ніла Армстронга, Майкла Коллінза та Базза Олдріна на Місяць у 1969 році. Програма дала збій лише під час місії "Аполлон-13", але тоді вдалося повернути на Землю астронавтів живими та неушкодженими.

Як вшанували пам'ять загиблих

На честь загиблих Ґріссома, Уайта та Чаффі місію, спочатку названу "Аполлон-204", перейменували на "Аполлон-1", а місії "Аполлон-2" та "Аполлон-3" ніколи не запускалися.

Капсула командного модуля "Аполлона-1" була конфіскована та вивчена після аварії, а потім була замкнена у сховищі в Дослідницькому центрі NASA.

Пусковий комплекс, де відбулася трагедія, згодом використовувався лише один раз і надалі був демонтований. На його місці залишився лише пусковий майданчик із меморіальною дошкою.

Все, що лишилося від пускового комплексу. Фото: NASA/Wikipedia

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