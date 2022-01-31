Японці створюють позашляховик для Місяця та Марса: коли він вирушить у космос

Японське космічне агентство разом із Toyota розробляє місячний транспортник, у якому зможуть пересуватися та навіть спати люди

У японському місяцеході вистачить місця, щоб спокійно поїсти та поспати

Автомобіль називатиметься Lunar Cruiser – за прикладом відомого позашляховика Toyota Land Cruiser.

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Запуск місяцехода намічений на кінець 2020-х років, а вже в 2040 люди могли б подорожувати ним супутником Землі, щоб потім повторити те саме на Марсі, пише AP.

Розробники обіцяють, що люди зможуть їсти, працювати, спати та спілкуватися з іншими людьми у такому місяцеході абсолютно безпечно та комфортно.

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Одна з японських компаній – Gitai Japan Inc., вже створила роботизовану руку для Lunar Cruiser, яка зможе проводити огляд та технічне обслуговування транспортного засобу.

Рука отримає змінні насадки для роботи з різними інструментами – наприклад, вона зможе щось хапати, зачерпувати та навіть підмітати поверхню на шляху місяцехода.

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