Що за таємничий об'єкт з'явився у космосі та налякав астрономів

Астрономи виявили таємничий мерехтливий об'єкт у Чумацькому Шляху, що вивергає величезну кількість енергії у бік Землі тричі на годину

Загадковий об'єкт не схожий ні на що, бачене раніше

Цей надзвичайно потужний об'єкт, розташований приблизно в 4 тисячах світлових років від Сонця, не схожий на жодну з будь-яких космічних структур.

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Об'єкт з'явився з нізвідки під час недавнього радіохвильового огляду Чумацького Шляху, пише Live Science.

Об'єкт GLEAM швидко став яскравішим протягом приблизно 60 секунд, ненадовго ставши одним з найяскравіших об'єктів на всьому небі, а потім знову зник у пітьмі.

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Приблизно через 20 хвилин об'єкт знову з'явився – спалахнув до максимальної яскравості, а за хвилину знову потьмянів.

Такі об'єкти, які з'являються та зникають перед лінзами наших телескопів, називають транзієнтами.

Зазвичай транзієнти представляють або зірку, що вмирає (наднову), або химерний, труп, що швидко обертається, вже мертвої зірки, також відомий як нейтронна зірка.

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Проте жодне з цих пояснень повністю відповідає поведінці нововідкритого об'єкта, пишуть дослідники.

Цілком можливо, що таємничий GLEAM є свідченням нового типу зіркового об'єкту – або навіть такого, про який астрономи навіть не мріяли.

"Це було трохи моторошно для астронома, тому що в небі не було нічого подібного", – заявила провідна авторка дослідження Наташа Херлі-Уокер з Австралії.

Вмикання-вимкнення блимає надто швидко, щоб бути надновим, і надто повільно, щоб бути пульсаром.

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Теоретично це може бути "магнетар з наддовгим періодом", який по суті є сильно намагніченою нейтронною зіркою, що обертається неймовірно повільно.

Це може бути також рідкісний тип білого карлика, який може пульсувати, як GLEAM, якщо обертається із правильною швидкістю. Астрономи продовжуватимуть вивчати об'єкт.

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