Техно
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔴 Розстріли в дніпрі 📋 Як підготуватися до НС 🔔 Загроза війни з Росією 📽 Помер Леонід Куравльов
СЬОГОДНІ Техно

Катапульта замість космічних ракет: людину розірве, зате дешевше

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
30 січня, 18:44
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
З незвичайною пропозицією виступила компанія SpinLaunch, яка запропонувала замінити дорогі космічні ракети на свій винахід, що нагадує консервну банку
Космічні ракети запропонували замінити на катапульту
Космічні ракети запропонували замінити на катапульту / Фото: Колаж: Сьогодні

Пам'ятаєте циркові номери з акробатами, що літають з гармати? Тепер практично так само хочуть запускати в космос.

Читайте також: Заради всього людства: астронавти згоріли живцем, щоб ми дісталися до Місяця

Реклама

Основою запропонованої системи є гігантська центрифуга – величезна обертова рука діаметром близько 100 метрів, укладена в гігантську циліндричну вакуумну камеру.

До одного кінця "руки" кріплять вантаж, а потім її розкручують до швидкості близько 8000 км/год і за допомогою комп'ютера у потрібний момент відпускають вантаж, який через спеціальну вертикальну трубу відлітає у космос.

Реклама

Як тільки ракета досягає висоти приблизно 61 км, вона включає свої двигуни, щоб розвинути швидкість 28 200 км/год і вийти на низьку навколоземну орбіту.

У жовтні минулого року компанія провела успішне випробування з невеликим вантажем.

Реклама

Прогнози компанії показують, що їхня система знизить вартість запуску до 500 000 доларів, тобто у 20 разів. Також скоротиться інтервал між запусками, адже не потрібно буде заправляти та доставляти ракети на космодром.

Проте є обмеження. У момент розкручування снаряд зазнаватиме неймовірного навантаження, приблизно в 10 000 разів більше сили тяжіння. Цього достатньо, щоб здерти з людини шкіру та м'язи тому система не підходить для відправки в космос людей.

Вони також не зможуть виводити на орбіту великі супутники. Передбачувана межа ваги системи становитиме близько 200 кг. Той самий супутник Starlink, які пачками запускає Ілон Маск, важить 260 кг.

Раніше ми писали, що Китай та Росія об'єдналися проти NASA: будують свою базу на Місяці. Китай разом з Росією зібрався створити станцію на Місяці до 2035 року, яка конкуруватиме з "Місячною брамою" NASA.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Техно
Показати ще
Реклама
НЬЮЗМЕЙКЕРИ
Наші автори
Олександра Захарова На Землю чекає квантовий апокаліпсис: чим небезпечні суперкомп'ютери Олександра Захарова · Редактор Техно Сьогодні
Олександр Трикіша Катапульта замість космічних ракет: людину розірве, зате дешевше Олександр Трикіша · Team Lead Техно Сьогодні
Руслан Антонов Росія готує санкції для Youtube за блокування пропагандистського каналу Руслан Антонов · редактор Техно Сьогодні
Творча команда
Червона планета
Цікаво
Крипто
Майнить
ТОП публікацій
Олександр Трикіша

Олександр Трикіша

Team Lead Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ЖИТТЯ
Більше лайфхаків
Життя на орбіті
Більше новин
ТОП публікацій
Олександра Захарова

Олександра Захарова

Редактор Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
СПОРТ
Більше спорту
Останні новини
Більше новин
Doodle Сьогодні
30 січня. Гліб Котельников. Рівно 150 років тому народився винахідник першого ранцевого парашута, що завоював увесь світ. Хоча спочатку він був актором…
Історія дня - за хвилину
КРАЩІ З КРАЩИХ
Досягнення, що надихають
Відчуй смак успіху
X-Files
Ми не одні у Всесвіті?
Що ми знаємо про інопланетян
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Android VS iPhone
Яка ОС краща?
Що думають користувачі
Україна в космосі

Малюнок 8-річної українки прикрасить космічну ракету, яка вирушить досліджувати найбільшу планету Сонячної Системи

Нічого собі!
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

37948.88

Binance Coin (BNB)

380.57

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

110.61

Theta (THETA)

2.98

Кращі камерофони 2021 року
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Відкриваємо космос
Перше фото Землі з космосу
Фото було зроблено за допомогою нацистської ракети
Як це було

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти