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В СССР врали о смерти Лайки: что случилось с животными, которых отправляли в космос

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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31 января, 19:34
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Сегодня годовщина полета в космос шимпанзе Хэма, ставшего действительно первым космонавтом. Однако он не единственное животное, побывавшее на орбите
Не все животные пережили полет в космос
Не все животные пережили полет в космос / Фото: Коллаж: Сегодня

Прежде чем отправить в космос человека, ученые тщательно испытали все возможные риски на животных. К сожалению, не все эксперименты увенчались успехом.

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Лайка

Обычная дворняга по кличке Лайка стала самым известным животным в истории космоса. Она первой совершила орбитальный полет вокруг Земли в ноябре 1957 года.

К сожалению, неудачно для себя. Изначально СССР убеждал мир, что Лайка еще неделю прожила на орбите, но позже выяснилось, что животное умерло всего через несколько часов после запуска из-за паники и перегрева.

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Альберт II

Первая попытка отправить макаку-резус Альберта потерпела неудачу, поэтому в США дали шанс Альберту II.

Альберту II поднялся в небо на 133 км и стал первым млекопитающим в космосе 14 июня 1949 года.

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На протяжении всего полета он находился под наркозом и погиб во время неудачного вхождения в атмосферу.

Цыган и Дезик

Лайка была самой известно собакой в космосе, но не первой. 22 июля 1951 года в верхние слои атмосферы отправили дворняг Цыгана и Дезика.

Миссия Цыгана и Дезика не только предшествовала миссии Лайки, но и была более успешной с точки жизни собак – они не только пережили полет, но и вернулись на Землю живыми.

Белка и Стрелка

Еще один успешный эксперимент с использованием животных. Знаменитые Белка и Стрелка облетели Землю и пережили обратный путь.

Они вернулись домой 19 августа 1960 года, через два года после миссии Лайки и через девять после путешествия Цыгана и Дезика.

Менее чем через год в космос отправили первого человека Юрия Гагарина.

Хэм

Первого настоящего космонавта обучали выполнять различные задачи по методике Павлова. Ему давали банановые шарики за успешные действия и били электрошоком за неправильные.

К сожалению, сама миссия прошла не так гладко. Во время полета Давление воздуха в кабине упало, но Хэма спасло то, что он находился в скафандре. Затем уже после приводнения капсула начала наполняться водой, заставив понервничать за жизнь шимпанзе.

Фелисетт

Все отправляли в космос собак или шимпанзе, а французы решили выделиться и отправили кошку. Она совершила путешествие 24 октября 1963 года.

Как полагается кошке, она пережила полет, вернувшись на Землю невредимой, приземлившись с парашютом.

Перед миссией ученые имплантировали кошке узлы для изучения ее мозговых волн. Ее окончательная судьба неизвестна.

Энос

Энос вышел на орбиту в ноябре 1961 года. Путешествие шимпанзе помогло получить окончательные данные, необходимые для вывода человека на орбиту.

Всего через несколько месяцев Джон Гленн стал первым человеком, совершившим кругосветное путешествие.

У Эноса была успешная посадка, но он умер от приступа дизентерии менее чем через год после этого.

Ветерок и Уголек

Двум космощенкам удалось установить продолжительности полета в космосе, на достижение которого у людей ушло несколько лет.

Собаки в 1966 году оставались на орбите 22 дня, намного дольше, чем любое другое живое существо в то время.

Фактически, люди не могли побить этот рекорд до 1971 года, что многое говорит о том, насколько впечатляющей была эта собачья миссия.

Бонни

Бедняга стал участником одной из самых трагических миссий животных в космос. Бонни должен был провести 30 дней в космосе в 1969 году, пытаясь изучить общее влияние космического путешествия на тело и разум.

К сожалению, миссия была прекращена всего через девять дней, потому что обезьяна явно переживала. Бонни был жив, когда приземлился, но скончался от сердечного приступа через несколько часов после возвращения на Землю.

Анита и Арабелла

В 1973 году астронавты доставили двух пауков на космическую станцию "​​Скайлэб", чтобы увидеть, как невесомость влияет на их способность плести паутину.

Арабелла, в отличие от своей подруги, быстро адаптировалась. Изначально ее паутина была неряшливой, но в конце концов она смогла плести симметричные сетки, как на Земле.

Любопытно, что ее паутина была сделана из нитей разной толщины, чего на Земле не бывает.

Гордо, Эйбл и Бейкер

Беличья обезьяна Гордо достиг высоты почти в 480 км над Землей в 1958 году и, возможно, выжил бы при посадке на воду, если бы парашют его транспортного средства сработал.

В следующем году Эйбл и Бейкер преодолели отметку в 480 км и благополучно вернулись на Землю.

К сожалению, Эйбл не пережила операцию по удалению электродов, которая была проведена вскоре после миссии. Бейкер прожила более двух десятилетий.

Лягушки-быки

Лягушки были запущены в космос в 1970 году, чтобы изучить, как они испытывают укачивание и вызывает ли это рвоту.

Лягушки-быки были выбраны, в частности, потому, что их внутреннее ухо очень похоже на человеческое.

Однако перед миссией ученые перерезали нервы, которые контролировали конечности лягушек, чтобы они не прыгали и не ломали технику.

Плодовые мушки

Вот кто стал первым животным в космосе. США отправили мушек на немецкой ракете Фау-2 20 февраля 1947 года.

Они достигли линии Кармана, что официально считается началом космоса, а затем благополучно вернулись на Землю на парашюте. Ученые хотели узнать, сколько радиации они поглотят в верхних слоях атмосферы.

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