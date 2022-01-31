Космічна правда: злітав у космос раніше за Гагаріна, а його всі зрадили – історія дня за хвилину

31 січня 1961 року з мису Канаверал стартував корабель "Меркурій-Редстоун-2", виносячи вгору шимпанзе Хема, якого на Землі підстерігав незаслужений "суворий режим"

Американці відправили в космос шимпанзе / Фото: Колаж: Сьогодні

Кінець 50-х минулого століття – пік космічних перегонів США – СРСР. Чи виживе на орбіті людина? Відповісти на це питання вчені "засудили" тварин .

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В останній день січня 1961 року з мису Канаверал стартував "Меркурій-Редстоун-2" із шимпанзе Хемом на борту. Але до цього тривала тривала підготовка.

Мавп виховували електрострумом

Спочатку для "виховання" зооастронавтів відібрали 40 тварин (усі – шимпанзе). Уроки для мавп полягали в наступному:

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перебування в закритому просторі,

переносимість перевантажень та високих температур,

здатність по команді натискати важелі та "втикати" кнопки,

реакція на звук та колір,

вміння запровадити собі фізіологічний розчин внутрішньовенно (шляхом натискання на ручку).

За кожне правильне рішення тваринам давали "смак", за помилку – легкий удар струму по ступнях.

В результаті сито відбору пройшло шестеро. Причому помітно виділявся примат на прізвисько Хем – підопічний відомого психолога, нейробіолога та основоположника поведінкової фармакології Джозефа Бреді. Саме його "улюбленець" і став першим американським астронавтом.

Ніколи не бачила такого жаху на фізіономії шимпанзе

Політ тривав 16:39 хвилини. І, радість: примат повернувся живим. Хоча в кабіні "Меркурія" впав тиск, і Хем не задихнувся лише тому, що був у скафандрі.

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Але назвати його життя безтурботним мова не повернеться. Британський приматолог Джейн Гудолл відразу після приводнення капсули, що спускається, заявила: "Я ніколи раніше не бачила такого жаху на фізіономії шимпанзе!"

Стресував Хем і коли його турбували журналісти, кіношники-документалісти – іноді навіть на них кидався

Згодом, коли ажіотаж упав, Хему дали вільну. Хоча утримання в зоопарку, де він провів 17 років у повній самоті, логічніше назвати "суворим режимом". Далі його шлях проліг у аналогічний притулок у Північній Кароліні. Де правда, він уже мав можливість спілкуватися з родичами. І вони його одразу прийняли.

Помер Хем 19 січня 1983-го, проживши 26 років – удвічі менше, ніж відведено природою.

Виникла ідея зробити з "хлопця" опудало і виставити на загальний огляд. Завадило обурення громадськості. Зрештою, скелет Хема відправили на зберігання до Національного музею охорони здоров'я та медицини, а решту поховали біля фасаду Музею космічної історії в Аламогордо (Нью-Мексико).

Джозеф Бреді – зрадник?

Вчений, який створив "першого астронавта США", надалі спеціалізувався на проблемах тривалого проживання людей у замкнених просторах, очолював Товариство поведінкової медицини. Помер через 28 років після "вихованця" (2011).

І жодного разу не підняв голос, як і його колеги "по цеху", на підтримку викинутого "на звалище історії" Хема. Не спало на думку і Джейн Гудолл, яка бачила в очах шимпанзе нестерпний жах.

Іншими словами, від "першого астронавта США" відвернулися всі. Така вона – людська подяка.

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