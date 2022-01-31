Техно
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔴 Розстріли в дніпрі 📋 Як підготуватися до НС 🔔 Загроза війни з Росією 📽 Помер Леонід Куравльов
СЬОГОДНІ Техно

Космічна правда: злітав у космос раніше за Гагаріна, а його всі зрадили – історія дня за хвилину

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
31 січня, 06:30
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
31 січня 1961 року з мису Канаверал стартував корабель "Меркурій-Редстоун-2", виносячи вгору шимпанзе Хема, якого на Землі підстерігав незаслужений "суворий режим"
Американці відправили в космос шимпанзе
Американці відправили в космос шимпанзе / Фото: Колаж: Сьогодні

Кінець 50-х минулого століття – пік космічних перегонів США – СРСР. Чи виживе на орбіті людина? Відповісти на це питання вчені "засудили" тварин .

Читайте також: Заради всього людства: астронавти згоріли живцем, щоб ми дісталися Місяця

Реклама

В останній день січня 1961 року з мису Канаверал стартував "Меркурій-Редстоун-2" із шимпанзе Хемом на борту. Але до цього тривала тривала підготовка.

Мавп виховували електрострумом

Спочатку для "виховання" зооастронавтів відібрали 40 тварин (усі – шимпанзе). Уроки для мавп полягали в наступному:

Реклама
  • перебування в закритому просторі,
  • переносимість перевантажень та високих температур,
  • здатність по команді натискати важелі та "втикати" кнопки,
  • реакція на звук та колір,
  • вміння запровадити собі фізіологічний розчин внутрішньовенно (шляхом натискання на ручку).

За кожне правильне рішення тваринам давали "смак", за помилку – легкий удар струму по ступнях.

В результаті сито відбору пройшло шестеро. Причому помітно виділявся примат на прізвисько Хем – підопічний відомого психолога, нейробіолога та основоположника поведінкової фармакології Джозефа Бреді. Саме його "улюбленець" і став першим американським астронавтом.

Ніколи не бачила такого жаху на фізіономії шимпанзе

Політ тривав 16:39 хвилини. І, радість: примат повернувся живим. Хоча в кабіні "Меркурія" впав тиск, і Хем не задихнувся лише тому, що був у скафандрі.

Реклама

Але назвати його життя безтурботним мова не повернеться. Британський приматолог Джейн Гудолл відразу після приводнення капсули, що спускається, заявила: "Я ніколи раніше не бачила такого жаху на фізіономії шимпанзе!"

Стресував Хем і коли його турбували журналісти, кіношники-документалісти – іноді навіть на них кидався

Згодом, коли ажіотаж упав, Хему дали вільну. Хоча утримання в зоопарку, де він провів 17 років у повній самоті, логічніше назвати "суворим режимом". Далі його шлях проліг у аналогічний притулок у Північній Кароліні. Де правда, він уже мав можливість спілкуватися з родичами. І вони його одразу прийняли.

Помер Хем 19 січня 1983-го, проживши 26 років – удвічі менше, ніж відведено природою.

Виникла ідея зробити з "хлопця" опудало і виставити на загальний огляд. Завадило обурення громадськості. Зрештою, скелет Хема відправили на зберігання до Національного музею охорони здоров'я та медицини, а решту поховали біля фасаду Музею космічної історії в Аламогордо (Нью-Мексико).

Джозеф Бреді – зрадник?

Вчений, який створив "першого астронавта США", надалі спеціалізувався на проблемах тривалого проживання людей у замкнених просторах, очолював Товариство поведінкової медицини. Помер через 28 років після "вихованця" (2011).

І жодного разу не підняв голос, як і його колеги "по цеху", на підтримку викинутого "на звалище історії" Хема. Не спало на думку і Джейн Гудолл, яка бачила в очах шимпанзе нестерпний жах.

Іншими словами, від "першого астронавта США" відвернулися всі. Така вона – людська подяка.

Про проект:

Щодня "Сьогодні" розповідає про людей, які цього дня відзначилися чимось особливим. Короткі історії про видатні події та їхніх героїв.

Цікаві історії про героїв попередніх днів:

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Техно
Показати ще
Реклама
НЬЮЗМЕЙКЕРИ
Наші автори
Олександра Захарова На Землю чекає квантовий апокаліпсис: чим небезпечні суперкомп'ютери Олександра Захарова · Редактор Техно Сьогодні
Олександр Трикіша У космос пропонують запускати за допомогою катапульти: людину розірве, зате дешевше Олександр Трикіша · Team Lead Техно Сьогодні
Руслан Антонов Космічна правда: злітав у космос раніше за Гагаріна, а його всі зрадили – історія дня за хвилину Руслан Антонов · редактор Техно Сьогодні
Творча команда
Червона планета
Цікаво
Крипто
Майнить
ТОП публікацій
Олександр Трикіша

Олександр Трикіша

Team Lead Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ЖИТТЯ
Більше лайфхаків
Життя на орбіті
Більше новин
ТОП публікацій
Олександра Захарова

Олександра Захарова

Редактор Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
СПОРТ
Більше спорту
Останні новини
Більше новин
Doodle Сьогодні
30 січня. Гліб Котельников. Рівно 150 років тому народився винахідник першого ранцевого парашута, що завоював увесь світ. Хоча спочатку він був актором…
Історія дня - за хвилину
КРАЩІ З КРАЩИХ
Досягнення, що надихають
Відчуй смак успіху
X-Files
Ми не одні у Всесвіті?
Що ми знаємо про інопланетян
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Android VS iPhone
Яка ОС краща?
Що думають користувачі
Україна в космосі

Малюнок 8-річної українки прикрасить космічну ракету, яка вирушить досліджувати найбільшу планету Сонячної Системи

Нічого собі!
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

36932.66

Binance Coin (BNB)

369.62

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

105.28

Theta (THETA)

2.73

Кращі камерофони 2021 року
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Відкриваємо космос
Перше фото Землі з космосу
Фото було зроблено за допомогою нацистської ракети
Як це було

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти