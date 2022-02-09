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Проблеми не тільки в України: 40 супутників Ілона Маска зійшли з орбіти

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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9 лютого, 12:56
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Компанія Ілона Маска SpaceX втратила в космосі близько 40 супутників Starlink через потужну геомагнітну бурю після спалахів на Сонці.
Компанія Ілона Маска втратила супутники через спалахи на Сонці
Компанія Ілона Маска втратила супутники через спалахи на Сонці / Фото: SpaceX

49 супутників Starlink були запущені зі стартового майданчика NASA у Флориді 3 лютого, але на день пізніше їх вразив геомагнітний шторм .

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Геомагнітна буря збільшила щільність атмосфери, що вплинуло на супутники та 40 з них були втрачені. SpaceX .

Підвищений опір на малих висотах завадило супутникам вийти з безпечного режиму Щоб розпочати маневри, тому близько 40 супутників повернулися в атмосферу Землі.

У компанії Ілона Маска запевнили, що ризиків обрушитися на Землю або зіткнутися з іншими апаратами немає, тому що супутники просто руйнуватимуться при вході в атмосферу.

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Супутники досить рідко сходять із орбіти , відзначають розробники, але на цей раз атмосферний опір збільшився на 50% порівняно з попередніми запусками.

Команда Starlink перевела робочі супутники у безпечний режим, в якому вони літатимуть рубом, і зможуть ефективно "сховатися від шторму".

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Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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