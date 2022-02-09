Проблеми не тільки в України: 40 супутників Ілона Маска зійшли з орбіти

Компанія Ілона Маска SpaceX втратила в космосі близько 40 супутників Starlink через потужну геомагнітну бурю після спалахів на Сонці.

Компанія Ілона Маска втратила супутники через спалахи на Сонці / Фото: SpaceX

49 супутників Starlink були запущені зі стартового майданчика NASA у Флориді 3 лютого, але на день пізніше їх вразив геомагнітний шторм .

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Геомагнітна буря збільшила щільність атмосфери, що вплинуло на супутники та 40 з них були втрачені. SpaceX .

Підвищений опір на малих висотах завадило супутникам вийти з безпечного режиму Щоб розпочати маневри, тому близько 40 супутників повернулися в атмосферу Землі.

У компанії Ілона Маска запевнили, що ризиків обрушитися на Землю або зіткнутися з іншими апаратами немає, тому що супутники просто руйнуватимуться при вході в атмосферу.

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Супутники досить рідко сходять із орбіти , відзначають розробники, але на цей раз атмосферний опір збільшився на 50% порівняно з попередніми запусками.

Команда Starlink перевела робочі супутники у безпечний режим, в якому вони літатимуть рубом, і зможуть ефективно "сховатися від шторму".

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