Проблемы не только у Украины: 40 спутников Илона Маска сошли с орбиты

49 спутников Starlink были запущены со стартовой площадки NASA во Флориде 3 февраля, но днем позже их поразил геомагнитный шторм.
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Геомагнитная буря увеличила плотность атмосферы, что повлияло на спутники и 40 из них были потеряны, пишет SpaceX.
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Повышенное сопротивление на малых высотах помешало спутникам выйти из безопасного режима, чтобы начать маневры, поэтому около 40 спутников вернулись в атмосферу Земли.
В компании Илона Маска заверили, что рисков обрушиться на Землю или столкнуться с другими аппаратами нет, так как спутники просто разрушатся при входе в атмосферу.
Спутники довольно редко сходят с орбиты, отмечают разработчики, но в этот раз атмосферное сопротивление увеличилось на 50% по сравнению с предыдущими запусками.
Команда Starlink перевела рабочие спутники в безопасный режим, в котором они будут летать ребром, и смогут эффективно "укрыться от шторма".
Ранее мы писали:
- В работе украинского спутника "Сич-2-30" происходят перебои из-за неудачного расположения по отношению к Солнцу.
- Украинские инженеры опровергли информацию о том, что в космос запустили устаревшую модель спутника "Сич-2", и поэтому с ним плохая связь.
- Кроме того, сообщалось, что на Солнце снова произошло извержение, которое обрушится на Землю 9-10 февраля, вызвав новую геомагнитную бурю.