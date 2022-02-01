Техно
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
✌ Переговори Джонсона та Зеленського 🔦 Обшук у Коболєва ⛔ Криваві "протести" 📋 Як підготуватися до НС
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Техно

На Землю насувається сильна сонячна буря: чим це загрожує

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
1 лютого, 20:56
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
До 2 лютого сильна сонячна буря повинна досягти Землі – швидкі сонячні вітри вирвалися з Сонця 29 січня разом з корональним викидом
Сонячна буря обрушиться на Землю 2 лютого
Сонячна буря обрушиться на Землю 2 лютого / Фото: Wikipedia

Це потужний викид плазми та магнітного поля, який виривається з корони Сонця – його зовнішнього шару.

Читайте також: Сьогодні буде найпотужніша магнітна буря з початку 2022 року: скільки триватиме

Реклама

Буря містить мільярди тонн сонячних частинок, що швидко рухаються, а також магнітне поле, що їх пов'язує, пише Express.

Cпеціалістка з космічної погоди Доктор Таміта Сков охарактеризувала цей "сонячний удар" як "пряме влучення".

Реклама

Пізніше вона уточнила, що початок Сонячної бурі може бути навіть раніше – з 20:00 за Києвом 1 лютого, проте прогноз Метеобюро змістив цей час на 7:00 за Києвом 2 лютого.

Коли сонячна буря досягне атмосфери Землі, це викликає проблеми – наприклад, це може викликати збої у роботі супутників.

Раніше ми писали:

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Техно
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
НЬЮЗМЕЙКЕРИ
Наші автори
Олександра Захарова На Землю насувається сильна сонячна буря: чим це загрожує Олександра Захарова · Редактор Техно Сьогодні
Олександр Трикіша У СРСР брехали про смерть Лайки: що сталося з тваринами, яких відправляли в космос Олександр Трикіша · Team Lead Техно Сьогодні
Руслан Антонов Неймовірна пригода моряка, який став прототипом Робінзона, – історія дня за хвилину Руслан Антонов · редактор Техно Сьогодні
Творча команда
Червона планета
Цікаво
Крипто
Майнить
ТОП публікацій
Олександр Трикіша

Олександр Трикіша

Team Lead Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ЖИТТЯ
Більше лайфхаків
Життя на орбіті
Більше новин
ТОП публікацій
Олександра Захарова

Олександра Захарова

Редактор Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
СПОРТ
Більше спорту
Останні новини
Більше новин
Doodle Сьогодні
1 лютого. Олександр Селькірк. Рівно 313 років тому британський парусник "Герцог" під командуванням другого капітана Томаса Довера виявив на одному з островів архіпелагу Хуан Фернандес у Тихому океані загубленого шотландського моряка...
Історія дня - за хвилину
КРАЩІ З КРАЩИХ
Досягнення, що надихають
Відчуй смак успіху
X-Files
Ми не одні у Всесвіті?
Що ми знаємо про інопланетян
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Android VS iPhone
Яка ОС краща?
Що думають користувачі
Україна в космосі

Малюнок 8-річної українки прикрасить космічну ракету, яка вирушить досліджувати найбільшу планету Сонячної Системи

Нічого собі!
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

38817.02

Binance Coin (BNB)

385.61

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

113.5

Theta (THETA)

2.94

Кращі камерофони 2021 року
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Відкриваємо космос
Перше фото Землі з космосу
Фото було зроблено за допомогою нацистської ракети
Як це було

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти