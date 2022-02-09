Сонячна буря знову обрушиться на Землю

На Сонці знову сталося виверження, що обрушиться на Землю 9-10 лютого, спричинивши нову геомагнітну бурю

На Землю обрушиться геомагнітна буря

Усього через тиждень після того, як на Землю обрушилася помірна геомагнітна буря, Сонце загрожує їй новою.

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Активність на поверхні Сонця продовжує зростати. При цьому моделі вчених вказують на дуже високу ймовірність зіткнення із Землею коронарних викидів, пише India Today.

"Зіткнення навряд чи буде дуже небезпечним. Імовірні помірні геомагнітні бурі", – заспокоїли вчені.

Корональні викиди – це великі викиди плазми та магнітного поля з корони Сонця. Вони рухаються зі швидкістю від 250 км/с до майже 3000 км/с.

Найшвидші викиди, спрямовані на Землю, можуть досягти нашої планети лише за 15-18 годин.

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Геомагнітна буря – це велике обурення магнітосфери Землі, що виникає при дуже ефективному обміні енергією сонячного вітру з космічним середовищем.

Буря класу G1, яку обіцяють, може вплинути на роботу супутників, коливання також можуть створити збої в електромережах.

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