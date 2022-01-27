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Обламали Росію: український супутник вийшов на зв'язок

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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27 січня, 19:57
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Зв'язок з українським супутником Січ-2-30 працює, але йому довелося перезавантажитися через брак енергії, тому його й не могли виявити американські системи
Український супутник не зламався – він виходить на зв'язок
Український супутник не зламався – він виходить на зв'язок

Відразу після відділення Січ-2-30 від ракети Falcon 9 компанії SpaceX зв'язок з ним було встановлено, що підтвердило працездатність апаратури на борту.

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Проте під час перших найважливіших сеансів стійкий зв'язок із українським супутником встановити не вдалося через брак енергії, розповіли Segodnya.ua в КБ Південне.

Перешкодив стабільному зв'язку низка зовнішніх факторів. Як пояснюють інженери, Січ-2-30 повернувся до Сонця так, що на його робочі поверхні потрапляє лише відображення світла із Землі.

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Водночас, прямо сонячне випромінювання або зовсім не потрапляє, або потрапляє під занадто маленьким кутом, через що супутнику довелося перезавантажитиcz в автономному режимі.

Зараз зв'язок з ним є, хоч і переривається, запевнив нас головний конструктор і начальник бюро Костянтин Білоусов.

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"Зв'язок є, але він періодичний через дефіцит енергетики. Водночас відмов бортової апаратури немає. В умовах, що склалися, він функціонує штатно", – сказав він.

Російські ЗМІ раніше з притаманним ним ентузіазмом розтиражували новину про те, що український супутник зламався і не хоче працювати, але це виявилося неправдою.

Розрахунки інженерів показали, що протягом 1-2 місяців супутник повернеться до Сонця під сприятливішим кутом, що дозволить йому накопичити електроенергію, і зв'язок стане стабільним.

Фахівці віддалено контролюють космічний апарат та аналізують телеметричну інформацію, готуючись до продовження льотних випробувань.

Контекст

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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